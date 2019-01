Arabia Saudita, da oggi gli uomini potranno divorziare dalla moglie mandandole un sms 

Arabia, gli uomini divorziano mandando un sms

In Arabia Saudita, da oggi, gli uomini potranno divorziare dalle mogli semplicemente mandando loro un sms.

La legge pone fine ai c.d. “divorzi segreti”. Fino a prima di questa norma, infatti, l’uomo poteva divorziare senza neppure che la donna ne venisse a conoscenza, senza essere informata. Nel regno wahabita ultra conservatore, anche questo poteva avvenire: che la donna venisse lasciata senza essere informata. Da oggi i tribunali saranno obbligati ad informare le donne sulle eventuali sentenze di divorzio, inviando loro sms sul telefono.

Nella tribale Arabia Saudita, questa legge, anche se può sembrare assurda, è un passo avanti per i diritti delle donne. Infatti in questo modo la (ex) moglie saprà di essere stata lasciata e potrà agire anche per l’ottenimento degli alimenti, come spiega un altro avvocato saudita, Nisreen al-Ghamdi.

“Tutela i diritti delle donne” secondo gli avvocati

Secondo l’avvocato civilista Somayya Al-Hindi, che si occupa di divorzi, si tratta di una norma utile. Spiega: “Questo metterà fine a ogni tentativo di imbrogliare o impadronirsi dell’identità delle donne per assumere il controllo dei loro conti bancari e proprietà, usando procure precedentemente emesse”.

Somayya Al-Hindiha anche riferito che ci sono storie di donne che hanno continuato a vivere con i loro ex mariti, senza sapere che essi avevano già ottenuto il divorzio.