Continuità territoriale Sicilia: nasce Aerolinee Siciliane, nuova compagnia low cost?

Aerolinee Siciliane, la compagnia low-cost sarà realtà?

Una compagnia tutta siciliana per far sì che i prezzi dei voli non vadano alle stelle. Un progetto ad ampio respiro che potrebbe avere riscontri molto importanti in una Regione che ha bisogno di linfa vitale in diversi campi, sia dal punto di vista economico che sociale.

L’idea sarebbe venuta in mente al Governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che avrebbe in mente il progetto di una compagnia low-cost tutta siciliana. A far accendere la lampadina al presidente siciliano è stato un episodio che lo ha interessato in prima persona: Musumeci ha infatti sborsato più di 500 euro per un volo da Roma a Catania, ovvero “mezzo stipendio di un impiegato e di un operaio” , come ha affermato lui stesso palesando tutta la sua indignazione per quella cifra spropositata.

Tariffe speciali e offerte per gli studenti

Il caro-voli che interessa la Sicilia è purtroppo un problema molto datato, che va a colpire soprattutto coloro che per motivi di lavoro si trovano in altre Regioni: come noto, per raggiungere l’Isola e magari andare a visitare i propri cari ci si può muovere solo in aereo o in nave.

In cantiere ci sarebbe anche un possibile nome, “Aerolinee Siciliane”. L’idea principale è quella di fornire tariffe speciali ai passeggeri siciliani e di garantire offerte riservate a studenti, over 65, pazienti in fase di cura e a persone con difficoltà economiche.