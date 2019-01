Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film lunedì 7 gennaio 2019

Cosa andrà in onda stasera in tv, 7 gennaio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, in coda trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 7 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda La Compagnia del Cigno – L’arrivo di Matteo – Nascita della Compagnia, La storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti di talento, iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, costretti a misurarsi con la vita, le regole, la disciplina e con un durissimo direttore d’orchestra che pretende da loro il massimo. Su Rai 2 va in onda Paradise Beach: dentro l’incubo, Una donna si ritrova dispersa in mare, con solo una boa come sostegno, dovra’ difendersi da un terribile squalo bianco che sorveglia le acque che la separano dalla riva.

Presa diretta – Fossile il lungo addio va in onda su Rai 3, Sette puntate di strettissima attualità, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di entrare nelle contraddizioni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende. Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, programma che affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 Titanic, Jack è un giovane avventuriero squattrinato che vince un biglietto per partire col Titanic. A bordo incontra Rose, promessa sposa del figlio di un magnate. I due si innamorano e trascorrono la tragica notte del naufragio insieme.

Su Italia 1 va in onda I babysitter, Andrea sogna di diventare un importante procuratore sportivo. Intanto lavora come impiegato di ultimo livello nello studio del celebre agente dei campioni, Gianni Porini. L’occasione della sua vita si presenta il giorno in cui Porini si ritrova all’improvviso ad aver bisogno di una babysitter che possa badare al figlio e chiede ad Andrea di occuparsi del capricciosissimo Remo. Andrea accetta ma la situazione gli sfugge presto di mano… Su La 7 va in onda Grey’s Anatomy, Meredith Grey e’ una giovane ragazza di Boston che, dopo la laurea in medicina, riesce ad entrare nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Si trasferisce cosi’ a Seattle, nella vecchia casa appartenuta alla madre. Qui si ritrova a condividere questa nuova esperienza insieme ad un gruppo di giovani coetanei, tutti alle prese con i piu’ svariati problemi. In piu’ Meredith e’ figlia di Ellis Grey, una famosa dottoressa, e sente molto il peso del suo nome.

Octopussy: Operazione Piovra va in onda su Tv 8, James Bond scopre che in un traffico di gioielli falsi provenienti dall’Urss sono coinvolti un principe indiano, un generale sovietico e una donna che si fa chiamare Octopussy, proprietaria di un circo usato come copertura per il traffico dei preziosi. Il vero scopo dell’organizzazione criminale è però un altro…

Su Iris va in onda Il fuggitivo, Un famoso dottore viene accusato dell’omicidio della moglie. La sua unica via d’uscita è quella di fuggire per andare alla ricerca della verità. Su Cielo va in onda Fantozzi in paradiso, Ottavo film della serie, stavolta Fantozzi muore e va in paradiso..

Stasera in TV, lunedì 7 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – La Compagnia del Cigno – L’arrivo di Matteo – Nascita della Compagnia

23:35 – Fräulein – Una fiaba d’inverno

Rai 2

21:20 – Paradise Beach: dentro l’incubo

22:55 – The Call

Rai 3

21:15 – Presa diretta – Fossile il lungo addio

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:30 – C’era una volta il musicarello – Best

Canale 5

21:21 – Titanic

23:38 – Peace, love and misunderstanding

Italia 1

21:25 – I babysitter

23:15 – Botte da prof

La 7

21:15 – Grey’s Anatomy

00:05 – Body of proof

Tv 8

21:30 – Octopussy: Operazione Piovra

00:00 – Ghostbusters II

Iris

21:00 – Il fuggitivo

23:38 – The Unsaid – Sotto silenzio

Cielo

21:15 – Fantozzi in paradiso

23:15 – Così fan tutte

Stasera in TV, lunedì 7 gennaio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Paradise Beach: dentro l’incubo (Rai 2): Una donna si ritrova dispersa in mare, con solo una boa come sostegno, dovra’ difendersi da un terribile squalo bianco che sorveglia le acque che la separano dalla riva.