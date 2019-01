Famosa YouTuber di 24 anni si fidanza con una donna di 61: l’ incontro avvenuto su Tinder

Julia Zelg (24 anni) presenta la sua compagna: tra loro 37 anni di differenza

Julia Zelg, 24 anni, è famosa sul web per essere una YouTubers seguitissima.

La ragazza, da qualche tempo, sta facendo notizia anche per alcuni dettagli della sua vita privata che lei stessa ha voluto condividere con i suoi 156mila fan e che coinvolgono anche Tinder, la famosa app dedicata agli incontri sentimentali.

Su Tinder è avvenuto l’incontro (inizialmente soltanto virtuale) che ha cambiato la vita di Julia Zelg: quello con la sua compagna Eileen De Freest, una donna di 61 anni. La relazione è stata annunciata, per la prima volta, nello scorso settembre.

Julia Zelg (24 anni) presenta la sua compagna: quest’anno si sposeranno

“Ho incontrato questa donna ed è la persona più straordinaria che abbia mai incontrato. È solo la mia anima gemella. Stavo pensando di godermi la mia vita da single e divertirmi e cose del genere, e nel farlo, l’ho incontrata e mi sono innamorata di lei “.

Con queste parole Julia Zelg, famosa YouTuber 24enne, ha presentato la sua compagna ai suoi 156mila followers. La donna è Eileen De Freest, conosciuta sulla famosa app di incontri Tinder. Tra le due ben 37 anni di differenza: Eileen ha infatti 61 anni, ma questo divario– in generale pesantissimo per molte altre coppie, famose e non- sembra non essere un problema per le due e la loro relazione procede a gonfie vele.

Dopo l’annuncio, fatto lo scorso settembre, le due donne sono andate a vivere insieme a Londra e hanno adottato un gattino di nome Brittney. La Zelg ha tenuto a precisare che sono entrambe molto felici e che la scelta sua e della sua compagna non è stata affrettata e che anzi hanno molto dialogato prima di decidere di andare a vivere insieme.

Quest’anno, per loro, un altro passo molto importante: il matrimonio. Julia ha fatto la fatidica proposta ed Eileen ha detto sì. La coppia ha trascorso il Natale in Brasile e qui Eileen, originaria degli Stati Uniti, ha conosciuto i genitori della compagna.

Julia ed Eileen sono state ampiamente criticate sul web per questo loro amore. Entrambe hanno risposto alle critiche dicendo che non c’è nulla di male nell’amarsi, anche con una grande differenza d’età di mezzo. Ed Eileen De Freest ha ammesso che- a dispetto della sua giovane età– Julia è una persona con una maturità emotiva e una generosità rare.

Maria Mento