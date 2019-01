Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, presa di mira dagli haters su Instagram: “Sei strabica?”

Si sa, per un personaggio famoso i social network possono essere un mezzo fantastico, attraverso il quale avere un contatto diretto con i propri fans, ma anche un mezzo che permette ai detrattori di dire le peggiori cose. Da quando ha partecipato a “Domenica Live”, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che, va detto, non fa parte, o forse non ancora, del mondo dello spettacolo, ha aumentato di molto i suoi followers su Instagram.

Jasmine, che è una bellissima ragazza, molto somigliante alla madre, quotidianamente pubblica foto che la riguardando e, come succede più o meno a tutti i personaggi noti, è stata presa di mira da alcuni haters. La ragazza ha pubblicato una foto, nella quale è ritratta in primo piano. Essendo lei molto bella, Jasmine ha ricevuto tantissimi complimenti per lo scatto, ma anche alcune critiche, del tutto fuori luogo. Su Instagram, infatti, si leggono commenti del tipo: “Sei sguercia? (in italiano significa strabica”. “Ma perchè il bisturi? Sei bellissima già di tuo”. E ancora: “Più dellla marijuana”.

A questi commenti, Jasmine, forse abituata dal fatto che i suoi genitori siano continuamente nell’occhio del ciclone, non ha dato alcuna risposta. La ragazza, come dichiarato dallo stesso Al Bano e dalla stessa Loredana, è attualmente impegnata nelle riprese di una fiction in costume, nella quale, siamo sicuri, mostrerà tutta la sua giovane bellezza, alla faccia degli odiatori seriali del Web.

Maria Rita Gagliardi