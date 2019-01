La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 07/01/2019 al 13/01/2019

Primo appuntamento di questo 2019 con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. Torniamo, dunque, alla consuetudine dopo l’eccezionale appuntamento di lunedì 31 dicembre: appuntamento nel quale Paolo Fox ha dato ampio spazio alle anticipazioni astrali per tutto l’anno che è appena arrivato, segno per segno.

Vediamo, adesso, cosa hanno preparato per noi le stelle per la settimana prossima. Sempre nel segno del “non credete, ma verificate”.

Dalla dodicesima alla decima posizione: revisione sentimentale per il Capricorno

12. Capricorno. Gli uomini del Capricorno pensano un po’ troppo al lavoro. Adesso dovrebbero fare i conti con le questioni sentimentali che sono state un po’ dimenticate. Attorno a voi ci sono persone che si ostinano a ricordarvi cose che non volete ricordare. Il vostro protagonismo è diverso da quello di altri segni zodiacali e deriva dal fatto che pensate che se fate le cose da soli vi riescano meglio. Vi anticipo che tra sabato 12 e domenica 13 ci sarà una sorta di revisione soprattutto anche in amore: chi ha avuto una crisi a novembre potrebbe recuperare o andare avanti. Provate attrazione per i segni dello Scorpione e dei Pesci, mentre ci sono rivalità e tensioni con segni come Cancro e Leone, anche se non dico che non ci possa essere l’amore;

11. Pesci. Gennaio non mi piace: siete pieni di dubbi, di tensioni. A volte vi mettete nei guai per paura. Quando vedete che qualcosa non va reagite d’istinto e precipitate la situazione anzichè cercare di capire cosa accade. Siete particolarmente sensibili e la paura di cadere nel disagio vi porta a vivere un disagio doppio. Calma e sangue freddo. Il lavoro è più tranquillo, con un Saturno più disponibile. Possibile che qualcuno stia facendo di più. Probabile che durante le feste abbiate cercato la famiglia, le persone lontane, l’amore della vita. C’è questa necessità di ripartire da zero e tornare alle proprie radici. Mercoledì e giovedì un’emozione in più. Se vi propongono qualcosa che non vi convince sul lavoro lasciate perdere e aspettate Febbraio;

10. Bilancia. Si trova in una condizione di disagio per quanto riguarda l’ambiente che frequenta. Siete disponibili a proporvi ma ci sono persone intorno che non vi danno quello che vorreste. Cadete nell’errore di non prendervi responsabilità ma dopo un po’ di tempo si sente la voglia di voler fare qualcosa. Se qualcuno ha avuto la sensazione di essere manovrato c’è la ribellione. Volete essere autori della vostra vita. Questa è una settimana che vi regala novità ma se ci sono tensioni d’amore dovete tenerle sotto controllo sabato e domenica, soprattutto se c’è qualche ex che vi infastidisce. Il top per voi sarebbe lavorare con la persona amata. Giove favorevole dice che questo è un anno importante: non vi scoraggiate anche se la settimana può portare affaticamento;

Dalla nona alla settima posizione: meno superficialità in amicizia per i Gemelli

9. Cancro. Qualche tensione l’avevo annunciata anche se questo alla fine è un anno importante. Non ho mai detto che avrete un anno no. Ho solo detto che Saturno è in opposizione, questo sì. Qualcuno diventerà polemico e metterà in discussione qualcosa che non va. Dovete scegliere le cose da portare avanti, tra quelle nate nel 2018: qualcuno, ad esempio, deve scegliere tra due emozioni diverse. Tra marzo, aprile e maggio ci sarà un giro di boa a seconda della vostra decade. Bisogna fare una proposta sul lavoro per ottenere risposte. Anno importante ma che vi mette in contrasto con situazioni/persone che non fanno parte della vostra vita. Tutti quelli che frequentate, anche se siete in contrasto, fanno parte della vostra grande famiglia e vi trovate in difficoltà ad allontanarvi anche se siete critici verso qualcuno. Attenzione;

8. Gemelli. Questo è un mese un po’ particolare. Questo momento è un po’ ostacolato più che altro non da questioni insormontabili ma da un problema contrattuale, legale. Mi riferisco soprattutto a chi ha un contratto in scadenza. Giove è opposto ma il resto del cielo è protetto. Non siete voi a creare questo caos ma sono le situazioni esterne. Vi siete ritrovati ad affrontare troppe difficoltà e forse un conflitto con una persona particolare. Piccoli fastidi in amicizia o in amore in questo Gennaio. Dovete capire se le persone sono davvero come le desiderate e se non è così allontanarle, anche se per voi è difficile. Forse adesso è il caso di essere un po’ meno superficiali;

7. Acquario. Recupera. Non c’è più Giove dissonante e questo indica novità nel lavoro. La voglia di evolvere la sua vita è adesso forte per l’Acquario, che fallisce solo se copia gli altri. L’Acquario ha delle intuizioni geniali e queste deve seguire per trionfare. Tra mercoledì e venerdì piccole, grandi, conferme che possono essere legate ai sentimenti. Avete fascino e potete recuperare in amore.

Dalla sesta alla quarta posizione: recupero fisico per lo Scorpione

6. Sagittario. L’ho già spiegato che il Sagittario avrà un anno molto importante, così come gli altri segni di fuoco Leone ed Ariete. Iniziate a guardare le cose sulla lunga distanza. Il Sagittario è un segno che vuole essere libero. La libertà è la dominante del periodo: significa che è probabile che abbiate la possibilità, di salpare per nuovi lidi, di fare cose nuove. Quando c’è un oroscopo interessante capitano queste novità. Basta non chiudersi in casa;

5. Scorpione. Bello questo cielo. Martedì giornata sotto tono, ma si recupera da mercoledì fino a venerdì. Siete stati un po’ male in estate, avete dovuto combattere con dei malesseri fisici: adesso è il momento giusto per cercare di recuperare. Se posso darvi un consiglio, giovedì organizzate un incontro. Più andremo avanti più avrete l’occasione di rifarvi. Credete in voi stessi;

4. Leone. Siete tornati protagonisti. Se andate a rivedere le previsioni che avevo fatto in tempo non sospetto noterete come già ve lo avessi anticipato. Se qualcuno non ha avuto significa che gioca in difesa o che ha un ascendente in acqua. Non spegnete il vostro ardore soprattutto sabato e domenica.

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: l’Ariete parte subito forte

3. Toro. Non avete più Giove in opposizione. A marzo avrete un altro momento rivoluzionario come quello che vi ha colto nel maggio del 2018 ma sarà più controllato; se un amore non si è chiuso a dicembre allora vuol dire che è un grande amore perché tutto quello che si doveva concludere si è concluso. Tutto quello che deve venire è protetto dalle stelle;

2. Vergine. Avete un bellissimo cielo. Dovreste soffermarvi meno sui particolari e andare al centro del vostro cuor per capire come la pensa. Gennaio non è un mese tonico per i sentimenti. Dal punto di vista lavorativo la settimana è importante nel mezzo. Siete anche più affascinanti;

1. Ariete. Quest’anno l’Ariete è molto forte. È un anno intermittente, non vi darà tutto e subito ma vi darà più del 2018. Fate una richiesta adesso, a Gennaio. Dovrete mettere d’accordo le questioni di lavoro con quelle economiche: magari c’è un ruolo di rilievo in cui però si guadagna meno rispetto alla responsabilità. Amore, amore, amore.

Maria Mento