“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Buon inizio di settimana in questo lunedì 7 Gennaio. Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Parte con una grande energia che sarà una costante per il segno zodiacale dell’Ariete. Io vorrei veramente spronare tutti quelli che sono rimasti fermi, quelli che hanno una bella idea nel cassetto. Certo, per me è anche facile spronare un Ariete che è già piuttosto attivo di suo. Posso ricordare che già attorno al 12 di questo mese di Gennaio si potrà costruire qualcosa di importante. Questo è un anno in cui qualche ostacolo sarà superato. Novità per chi lavora part-time;

Toro. La settimana parte con qualche piccolo intralcio per il segno del Toro. Un intralcio che potrebbe anche essere di tipo emotivo, economico, però il 2019 è un anno rigoglioso. Lo dico in modo particolare a quelli che magari devono ristabilirsi da un’operazione commerciale, una situazione lavorativa, che non è andata bene. Perché rispetto all’anno scorso il 2019 non ha più Giove contro, quindi magari ti sei tolto un peso, hai fatto un qualcosa che qualcuno ha criticato ma che magari ora ti ha dato più serenità. Nella seconda parte della settimana si recupera anche in amore;

Gemelli. I Gemelli devono lottare contro qualcuno che in questo periodo è contro. È chiaro che ognuno ha il proprio oroscopo, quindi per esempio c’è il Gemelli che dice “No, io con questa persona non voglio avere a che fare”, e si tratta di un amico, c’è anche chi invece- nell’ambito del lavoro- ha a che fare con un capo un pochino irruento. Ecco, se apro il mio libro del 2019 sui Gemelli a Gennaio inizio così: “è importante tenere sotto controllo le questioni legali e contrattuali perché anche chi lavora da anni per un’azienda potrebbe trovarsi improvvisamente a dover cambiare un accordo o ridiscutere una questione burocratica. Se hai sempre detto “ci penso domani” sappi che domani è arrivato;

Cancro. La settimana si apre all’insegna della grande capacità di decidere. Ora più che mai è davvero importante sapere cosa desideri. Saturno opposto vuol dire che qualcosa cambia. Non è negativo. A volte siamo noi che addirittura non vediamo l’ora che un Saturno opposto chiuda delle situazioni che non sopportiamo più, e lo dico in modo particolare ai Cancro che spesso non hanno il coraggio di dire basta ma pongono le condizioni affinchè qualcun altro dica basta. Ora devi fare una sorta di selezione e capire quello che va portato avanti;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone apre una settimana impegnativa ed è chiaro che le tue decisioni in questo periodo potrebbero anche rendere infelice qualcuno. Perché? Perché tu quando decidi di fare una cosa non è che guardi troppo in faccia gli altri. Hai rispetto per le persone, sei certamente comprensivo, anche magnanimo, però se si deve fare si fa. raccomando di non strapazzare troppo il fisico perchè in questi giorni, tra tutto quello che devi fare e tutto quello che desideri ancora completare, è facile che tu sia un po’ sotto pressione;

Vergine. La Vergine, con stelle così piene di stress, è facile che risenta di quei classici fastidi che sono tipici di questo segno zodiacale, come per esempio fastidi alla pelle, intestinali. Qualcuno di voi si arrabbia. Gennaio faticoso? Più che altro in questo momento è difficile incontrarsi, e allora se la tua coppia è un po’ problematica bisogna stare attenti. Qualche disagio va tenuto sotto controllo;

Bilancia. Inizio di settimana importante ed interessante per la Bilancia, ma devi ancora ritrovare un buon equilibrio interiore. Sei tu causa dei tuoi mali. Probabile che tu sia in un ambiente che non ti soddisfa, potresti desiderare di avere un po’ più di responsabilità;; la realtà è che qualche Bilancia sente di essere più esecutore che autore e questo crea dei problemi. A volte manca il batticuore in amore;

Scorpione. Lo Scorpione vive qualche dubbio, però questi dubbi possono anche essere positivi per esempio per chi vuole rimettersi in gioco nel lavoro, per chi vuole fare delle cose importanti. Nonostante tu sia in una condizione favorevole rispetto al passato, sei pensieroso, magari anche in maniera interessante perché è normale che se voglio fare delle cose belle, voglio innovare, qualche dubbio mi venga in mente. Questa tua generosità, questa tua positività, sarà da impegnare anche a livello sentimentale.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è protagonista e lo può diventare ancora di più a Gennaio. Non bisogna aspettare troppo, e allora chi ha già mani in pasta in una condizione, in una situazione importante avrà delle soddisfazioni e Gennaio sarà foriero di belle novità. È chiaro che per sfruttare queste novità non bisogna chiudersi in casa perché conta molto la tua preparazione. Attorno al 12 soluzioni in arrivo;

Capricorno. Il Capricorno deve stare un po’ attento ai soldi perché Marte contrario dice che la stanchezza si fa sentire. Alcuni rapporti con Ariete e Bilancia sembrano conflittuali, poi se qualcuno non ha dato spazio ai chiarimenti, le disillusioni, le incertezze si accumulano. Il Capricorno, spesso, per non rovinarsi la giornata, per non discutere, va oltre e vai oltre oggi, vai oltre domani, poi ti ritrovi in una condizione di disagio perché per troppo tempo sei rimasto in silenzio e gli altri magari hanno interpretato anche male questi tuoi momenti di grande agitazione interiore che però non sono mai stati rivelati con le parole. Non è un periodo no ma senti che molti criticano il tuo operato;

Acquario. L’Acquario oggi ha la Luna nel segno. Un folle saggio, questo è l’Acquario. Folle perché vuole fare le cose che gli altri non fanno, saggio perché alla fine ci riesce. È questa la cosa più incredibile, se vogliamo. Dal punto di vista economico, certo, non è che si esce da un periodo facile perché il 2017 per qualcuno è stato di grande tensione, il 2018 è stato pesante, adesso il 2019 comincia- per chi ha investito bene in passato- a dare qualche frutto;

Pesci. Per te le emozioni sono tutto nella vita. Va ricordato che giovedì e venerdì la Luna sarà nel tuo segno e quindi entro metà settimana molti avranno modo di riscoprire una sensazione gradevole. Quattro giorni importanti per i rapporti ma in amore pare che qualcosa non vada per il verso giusto. Se si suppone un tradimento, se da parte tua non c’è stata una situazione di vantaggio in amore, allora bisogna tenere un pochino tutto sotto controllo almeno fino alla fine del mese. Non sono giornate difficili ma evidentemente in qualche legame, in qualche rapporto, ci sono contrasti che andrebbero sanati. Non è facile trovare le giuste risposte. Il segno dei Pesci, poi, è molto emotivo: a volte guarda negli occhi una persona, pensa di non essere compreso (anche se non è così) e mette il muso lungo, poi magari “si vendica” guardando qualcun altro. Ecco, prima di fare delle cose che possono compromettere il rapporto cerca di gestire al meglio le tue emozioni e cerca di capirle appieno perché altrimenti rischi magari- visto che Gennaio è un po’ tumultuoso- di mettere a soqquadro delle relazioni, di prendere decisioni anche un po’ troppo in fretta quando magari non è necessario vivere situazioni così eclatanti o dare dei tagli così netti.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento