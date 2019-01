Maurizio Costanzo su Belen Rodriguez che abbandona Mediaset: ” Non sparirà della tv”

Solo ieri, attraverso questo post, vi abbiamo parlato dei possibili futuri risvolti della carriera televisiva di Belen Rodriguez. Come vi abbiamo raccontato, la showgirl argentina, che al Biscione deve il suo successo, potrebbe abbandonare Mediaset per dedicarsi ad altri progetti lavorativi su altre reti.

A dire la sua, in merito al possibile abbandono di Belen da Mediaset, è Maurizio Costanzo, che conosce molto bene la Rodriguez, dato che Belen lavora insieme a Maria De Filippi a “Tu si que vales”. Secondo Costanzo, Belen ha le doti artistiche giuste per lavorare ancora a lungo nel mondo televisivo italiano, quindi non sparirà dai nostri teleschermi:

“Belen non sparirà dalla tv. Anche se non sono ancora stati annunciati programmi per lei, la showgirl argentina saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset, dove ormai è di casa. Ormai è diventata un’artista poliedrica, capace di fare da spalla e condurre con la stessa scioltezza”.

Del resto, Belen è un personaggio sempre in grado di catalizzare l’attenzione dello spettatore, per le sue velleità artistiche e per la sua vita privata:

“In televisione è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Ma se così non fosse, Belen non si dispererebbe visto che ha un’attività da modella molto impegnativa”.

A lanciare la notizia del possibile abbandono di Belen da Mediaset è stato, in esclusiva, il settimanale “Spy”:

“Per Belen, in attesa della nuova edizione di Tu si que vales, ora è tempo di scelte. Non è da escludere una nuova avventura, in un programma importante, ma top secret al momento, o la scelta di emigrare, per farsi le ossa, su un canale del digitale terrestre. La showgirl, pur essendo felice di poter lavorare nei programmi di Maria De Filippi, da tempo aspetta un’opportunità importante. E se questo vorrà dire lasciare Mediaset e giocarsi nuove carte su un’altra rete, lei è pronta a rischiare”.

Qual’è il futuro lavorativo di Belen? Lo scopriremo!

Maria Rita Gagliardi