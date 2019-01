WhatsApp, arriva il nuovo aggiornamento: semplificherà l’aggiunta dei contatti sulla chat

Arriva il nuovo aggiornamento di WhatsApp: riguarda la modalità di aggiunta dei contatti

WhatsApp, per questo 2019, ha in serbo delle sorprese per i suoi utenti. In molti hanno già storto il naso sul futuro inserimento di messaggi pubblicitari all’interno dello spazio riservato alla condivisione dello stato. Nonostante le proteste, la decisione pare già essere stata presa.

Si attende soltanto di capire da quando si farà partire l’aggiornamento dell’app di messaggistica. Ancora prima dell’inserimento degli annunci pubblicitari arriverà un’altra modifica che consentirà di utilizzare la chat in maniera più intuitiva. Scopriamo, di seguito, cosa dobbiamo aspettarci.

Arriva il nuovo aggiornamento di WhatsApp: i contatti aggiunti con il Quick Response Code

Fino ad oggi, per potersi tenere in contatto con un amico tramite la chat di WhatsApp bisognava che almeno uno dei due fosse in possesso del numero telefonico dell’altro per poterlo aggiungere alla propria rubrica telefonica. Fatto ciò si doveva attendere che WhatsApp si aggiornasse per vederlo comparire automaticamente tra i contatti.

Tra qualche tempo (non sappiamo dirvi esattamente quando ma sicuramente ciò avverrà- salvo rinvii eccezionali- entro il 2019) non sarà più così. WhatsApp sta per introdurre un nuovo aggiornamento che consentirà di aggiungere i contatti alla chat non più tramite numero di telefono ma sfruttando la possibilità fornita dal QR Code.

Basterà scansionare il Quick Response Code per ritrovare il contatto desiderato in chat, senza aver bisogno di chiedere il numero di telefono. Questo permetterà un utilizzo più agevole dell’app di messaggistica istantanea, migliorando al contempo il margine di sicurezza già garantito.

Maria Mento