Anticipazioni ‘La Compagnia del Cigno’ Seconda Puntata: Barbara cacciata dall’orchestra

Va in onda questa sera, alle 21:25 su Raiuno, la seconda puntata de “La Compagnia del Cigno”, fiction di Ivan Cotroneo incentrata sulle vicende di sette ragazzi che studiano al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e sul corpo docenti dello stesso Conservatorio.

La prima puntata della fiction è stata un successo di ascolti, più di 5 milioni che hanno letteralmente affossato la concorrenza di “Titanic”, in onda su Canale 5. Ma cosa succederà nei due episodi in onda questa sera?

Nel primo episodio, intitolato “Il primo concerto”, il Professore Marioni convoca alcuni studenti del Conservatorio per l’imminente arrivo del Maestro Ruggero Fiore. I ragazzi vengono, quindi, esonerati dal seguire le lezioni normali per potersi preparare al meglio. In particolare Marioni chiede a Barbara di lasciar perdere il liceo per concentrarsi sulla musica e assegna a lei, Sara, Matteo e Domenico alcuni brani da esibire durante il concerto. Tutto precipita, però, quando Barbara, a causa di un’esecuzione mediocre, viene cacciata dall’orchestra.

Nel secondo episodio della fiction, intitolato “La scelta di Barbara”, Barbara, ormai oppressa dai suoi tanti impegni, ha un crollo nervoso:la ragazza non regge più la pressione e vaga per la città fingendo di essere in Conservatorio per non deludere la madre. Nonostante l’aiuto dei ragazzi, però si sente sempre più sola. Nel frattempo Matteo salta gli appuntamenti con la psicologa. L’arrivo di Ruggero Fiore porta una ventata di tranquillità: i ragazzi infatti si sentono incoraggiati dai nuovi metodi d’insegnamento. Ma ben presto si renderanno conto che la severità di Morioni è dettata solo dall’amore e dalla dedizione per la musica.

Appuntamento a questa sera con la seconda puntata de “La Compagnia del Cigno”!

Maria Rita Gagliardi