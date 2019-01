Bandita la macellazione hallal e kosher in Belgio, è rivolta: “Il peggiore attacco dai tempi di Hitler”

Bandita macellazione kosher e hallal in Belgio, la comunità ebraica insorge

Con l’arrivo del 2019 nelle Fiandre è passata una legge che bandisce la macellazione hallal e quella kosher. I due metodi di macellazione sono parte della tradizione culturale e religiosa di musulmani ed ebrei e comportano entrambi l’uccisione dell’animale mentre è ancora cosciente (l’uccisione avviene tramite sgozzamento). Proprio questa caratteristica è alla base del bando: tale metodo di uccisione, infatti, è considerato disumano dagli animalisti che da tempo si oppongono a tali pratiche chiedendo che gli animali vengano quantomeno storditi.

Bandita macellazione kosher, la comunità ebraica s’indigna: “E’ un attacco discriminatorio”

Intervenuto recentemente sulla questione, il presidente del Congresso ebraico d’Europa Moshe Kantor si è espresso duramente sulla decisione della regione belga dicendo: “Si tratta di un attacco al cuore della nostra cultura, alla nostra pratica religioso ed al nostro status di pari cittadini con pari diritti in una società democratica”, spiega Kantor che nel continuare la sua dichiarazione aggiunge: “Abbiamo contattato il legislatore chiedendo di fare un passo indietro dall’orlo del più grande assalto alla religiosità ebraica avvenuto in Belgio dai tempi dell’occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale”. Nonostante le polemiche per il momento non ci sono state risposte da parte del governo delle Fiandre e pare che nei prossimi mesi il bando diventi attivo anche in Vallonia (regione sud del Belgio), lasciando la sola regione di Bruxelles libera da costrizioni nei metodi di macellazione.