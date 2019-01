Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film martedì 8 gennaio 2019

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 8 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 8 gennaio 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 La Compagnia del Cigno – Il primo concerto, La storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti di talento, iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, costretti a misurarsi con la vita, le regole, la disciplina e con un durissimo direttore d’orchestra che pretende da loro il massimo. Su Rai 2 va in onda 911, La serie segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, sia sul lavoro che nella vita privata.

Cartabianca va in onda su Rai 3, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Su Rete 4 torna Il segreto, Fernando ha proposto a Julieta di annullare il matrimonio con Prudencio, ma lei non firma il documento. Dentro di se’, pensa che l’unico modo per vendicare Saul sia rimanere sposata con Prudencio. Raimundo continua a nutrire dei sospetti riguardo l’assenza di Donna Francisca…

Titanic va in onda su Canale 5,Jack è un giovane squattrinato che vince un biglietto per partire col Titanic. A bordo incontra Rose, promessa sposa del figlio di un magnate. I due si innamorano e trascorrono la tragica notte del naufragio insieme. Su Italia 1 va in onda Mechanic: Resurrection, Arthur Bishop è uno dei sicari piu’ esperti nell’uccidere facendo sembrare le morti accidentali. Decide di ritirarsi ed è per questo che rifiuta una richiesta di ingaggio. Bishop viene costretto ad accettare nel momento in cui la donna di cui si e’ innamorato viene sequestrata. Dovra’ compiere tre omicidi se vuole rivederla viva. Di Martedì va in onda su La7, appuntamento settimanale con la politica e l’attualità.

Su Tv 8 va in onda Trappola in fondo al mare, Una coppia insieme a due amici trovano un carico di droga in fondo al mare tra i rottammi di un aereo precipitato. I proprietari inizieranno a ricattarli per recuperare il bottino.

Su Iris va in onda La guida indiana , Yellostowne Kelly, un cacciatore bianco amico degli indiani si è innamorato di una squaw cui ha salvato la vita. La ragazza è corteggiata anche dal capotribù e da suo nipote, ma lei non ricambia nessuno dei due. Dopo alterne vicende la squaw vuole tornare al suo villaggio, ma Kelly ha promesso a suo padre, il capotribù, di proteggerla… Ritorno alla vita va in onda su Cielo, Tomas e’ uno scrittore che perde il controllo della sua esistenza dopo un incidente d’auto in cui perde la vita un ragazzino. Dopo l’accaduto la storia d’amore con la sua fidanzata finisce, lui cambierà radicalmente la sua vita..

Rai 1

21:25 – La Compagnia del Cigno – Il primo concerto – La scelta di Barbara

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – 911 – Emergenze – Lasciar andare – Legami di famiglia

23:45 – Alex Cros – La memoria del Killer

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

22:20 – Una vita

Canale 5

21:21 – Titanic

23:21 – The Burning Plain – Il confine della solitudine

Italia 1

21:25 – Mechanic: Resurrection

23:20 – Universal Soldiers Regeneration

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Trappola in fondo al mare

23:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

00:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

Iris

21:00 – La guida indiana

23:04 – La tortura della freccia

Cielo

21:15 – Ritorno alla vita

23:15 – Polyamori

Titanic (Canale 5): Jack è un giovane squattrinato che vince un biglietto per partire col Titanic. A bordo incontra Rose, promessa sposa del figlio di un magnate. I due si innamorano e trascorrono la tragica notte del naufragio insieme.