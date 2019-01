“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’astrologia dice che bisogna sfruttare i periodi buoni ma dice anche che la volontà è la nostra. Credo, con te, di sfondare una porta aperta perché se c’è una cosa che l’Ariete sa benissimo è che nulla gli è stato regalato nella vita e che tutto è da conquistare. Tutti quelli che sono rimasti fermi, in questi giorni, dovrebbero darsi da fare perché Gennaio è un mese importante. Addirittura, entro la fine di questo mese già riceverà una prima conferma di lavoro o una novità, sempre part-time però insomma accettiamo quello che c’è. Giove e Marte saranno favorevoli per i sentimenti;

Toro. Il Toro martedì e mercoledì potrebbe essere nervoso. Oggi e domani, quindi, non escludo che qualcuno si trovi in una condizione di forte stress. Tanta voglia di viaggiare, di fare nuove conoscenze, anche di portare avanti nuove collaborazioni. Perché? Qualche intesa sarà cambiata, entro marzo ancora di più visto che Urano tornerà a trovarti, però ricordo sempre che il 2019 è un anno di acquisizioni positive perché quello che l’anno scorso è stato vissuto in maniera conflittuale, con Giove in opposizione, adesso potrà essere gestito molto meglio;

Gemelli. I Gemelli in queste giornate hanno una grande voglia di mettere in ordine le proprie situazioni e relazioni. Va detto che dal punto di vista sentimentale non è che tutto sia giustificato, che tutto sia chiaro. Nei rapporti in cui uno dei due ha trasgredito, non è stato chiaro, è inevitabile fermarsi. Se è possibile cerca di mettere a posto le cose che non vanno entro mercoledì;

Cancro. Martedì e mercoledì sono giornate un po’ faticose per te che devi rimettere in ordine anche alcuni conti. Non si può fare tutto e anche se il 2018 è stata un’annata importante è probabile che tu abbia seminato a vanvera, o comunque in maniera confusa, certe situazioni, emozioni, e adesso tu debba fare una scelta: cosa portare avanti e cosa no. Non è un Saturno difficile. Saturno in opposizione costringe a fermarsi, soprattutto se si è andati un po’ troppo di corsa negli ultimi mesi. Se devi parlare di amore o di lavoro o ci sono dispute familiari giovedì e venerdì saranno le giornate più interessanti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ritrova il potere, e già questo è molto importante, e anche il piacere di impartire agli altri delle lezioni perché se c’è una cosa che il Leone ama è avere dei discepoli, avere qualcuno a cui trasmettere la propria sapienza. Quando si sale sul piedistallo inevitabilmente ci sono molti ammiratori ma anche qualche nemico, qualche rivale. Ecco perché in questo momento, soprattutto sotto il profilo della professione, ci vuole un poco di pazienza. Ritrovare un po’ di emozioni perdute nel passato è importante: Gennaio aiuterà a farlo;

Vergine. La Vergine ha una giornata intrigante. In questo Gennaio stai cercando di ritrovare alcuni equilibri che sembravano persi. Un nodo arriva al pettine per quanto riguarda la salute, la forma fisica, quindi è molto probabile che se hai rimandato una cura, un’operazione, un piccolo fastidio, adesso tu debba affrontarlo. Le storie che hanno vissuto una crisi nel recente passato ora sono nell’occhio del ciclone. Difficile questo Gennaio per l’amore? Beh, diciamo che c’è da risolvere qualche problema pregresso;

Bilancia. La Bilancia vorrebbe iniziare una nuova vita ma come fare, soprattutto se ci sono degli impegni già stabiliti, se non si può andare via da un certo luogo/posto che adesso stai sopportando. Avere a che fare con delle persone timide o poco decise da una parte ti piace perché riesci ad essere un po’ superiore agli altri, alla lunga però non ti soddisfa perché non ti senti guidato. Anche tu hai bisogno di qualcuno che scuota la tua vita. In amore soprattutto;

Scorpione. Lo Scorpione non deve iniziare a pensare al passato se questo passato riporta alla mente emozioni difficili da gestire, se i ricordi sono un po’ difficili da amministrare. C’è una condizione un po’ particolare che riguarda la famiglia, il lavoro, e in questi giorni tra l’altro qualcuno potrebbe essere anche in contatto con delle persone che si amano ma che magari sono anche un po’ noiose. Per esempio se tutti fanno degli sfoghi, e ti usano come spugna ecco, vogliono assolutamente fatti assorbire le loro negatività, è normale che tu possa rifiutarli. Sono giornate che prestano il fianco a qualche polemica.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario guarda lontano e quest’anno veramente può permettersi di scorgere un orizzonte davvero luminoso. Chi l’anno scorso ha deciso di cambiare un progetto, un programma, sta meglio perché poi nella vita bisogna stabilire delle priorità. Se si punta sul lavoro la famiglia paga pegno. Se invece si punta sull’amore il lavoro diventa meno importante. Sarà decisivo capire quello che desideri davvero. È un anno fertile, importante, redditizio;

Capricorno. Il Capricorno non ha certo paura della fatica, non ha certo paura di lavorare. Anzi, spesso si concede più del dovuto e questo non solo mostra la propria generosità ma anche la propria debolezza perché siamo tutti esseri umani. Se tu dai più agli altri che a te stesso è inevitabile che, prima o poi, ci sia uno scompenso, che tu sia un po’ stanco o magari che possa recriminare. Io faccio tanto gli altri non fanno nulla. Se ci sono già state delle difficoltà bisogna stare attenti a non farle tornare a galla, soprattutto con soci e collaboratori;

Acquario. L’Acquario è molto nervoso. Tra l’altro, le giornate dell’8, 9, 10, possono essere importanti per parlare con delle persone che ti devono delle spiegazioni, soprattutto se pensi di essere stato al centro di una polemica, di un sopruso, se pensi che ci sia un’ingiustizia. L’Acquario, lo sappiamo, è un idealista e certamente in questa società (almeno in questi anni) gli idealisti non è che siano molto amati. Forse questo è il periodo degli opportunisti, ecco perché l’Acquario non si trova bene in questo tipo di società. il 2019 libera da tante situazioni negative: ha già liberato da Giove contrario, quindi si recupera a livello di lavoro, di finanze, piano piano;

Pesci. Attenzione agli sbandamenti che in amore sono stati una costante. Una relazione nata quasi per gioco a Dicembre potrebbe essere in bilico. Non sempre la situazione migliore è la trasgressione. Lo dico soprattutto a chi per paura di rimanere da solo, per paura di non vivere al meglio l’amore poi precipita gli eventi e finisce per trovarsi dalla parte del torto anche se ha ragione. Se hai pensato che una persona che è stata troppo lontana da te adesso è necessario cercare di incontrarsi, capire se questo è vero oppure no. Molto importante in questo mese di Gennaio, però, mantenere la calma perché non tutto è facile da gestire. Le coppie che hanno già vissuto una crisi nel passato sono ancora un pochino più fragili, quindi necessitano di qualche accortezza; soprattutto nei rapporti di coppia di lunga data bisognerebbe incontrarsi di più. Guerra fredda, invece, in atto per chi si è separato l’anno scorso. Gennaio non è un mese di riconciliazioni: sarà più facile gestire quello di Febbraio.

Maria Mento