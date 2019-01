Belen Rodriguez ed Ezequiel Lavezzi insieme in Uruguay: sono una coppia?

Nuovo amore, nella vita di Belen Rodriguez, almeno questo è quanto afferma il settimanale “Chi”, il cui nuovo numero è in edicola a partire da oggi.

Secondo quanto raccontato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il cuore della showgirl argentina batterebbe per il calciatore Ezequiel Lavezzi. I due, che si conoscono sin dai tempi in cui Lavezzi giocava nel Napoli e Belen era fidanzata con Marco Borriello, si sono incontrati in Uruguay dove entrambi erano in vacanza con amici e dove Belen, in particolare, sarebbe andata per dimenticare l’ex Andrea Iannone.

Secondo quanto riporta “Chi”, tra Belen ed Ezequiel il feeling sarebbe stato immediato, tant’è che anche gli amici della showgirl avrebbero immediatamente legato con gli amici del calciatore ed i rapporti si sarebbero intensificati nelle ultime due settimane. Inoltre, pare che le amiche di Belen aspettassero il suo ritorno in Italia prima del 6 gennaio, ma lei avrebbe fatto perdere le sue tracce.

Ma non è il presunto fidanzamento con Lavezzi l’unica novità nella vita di Belen. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, la showgirl sembra essere pronta a lasciare Mediaset, per approdare in Rai e condurre “La prova del cuoco”, al posto di Elisa Isoardi che, dal canto suo, prenderebbe il posto di Francesca Fiadini a “La vita in diretta”.

Attendiamo, impazienti, che Belen confermi o smentisca il flirt con Lavezzi.

Maria Rita Gagliardi