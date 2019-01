Chi è stato Paolo Paoloni: megadirettore galattico nella saga di Fantozzi (ma non solo)

Morto Paolo Paoloni, passò alla storia del cinema come il megadirettore galattico della saga di “Fantozzi”

Quando ci capita di parlare con qualcuno e di accostare le parole “ragioniere” e “megadirettore” in genere non c’è bisogno di spiegare al nostro interlocutore di cosa- o meglio, di chi- stiamo parlando. Il richiamo mentale alle disavventure del ragioniere Ugo Fantozzi, matricola 1001/bis dell’Ufficio Sinistri, è immediato.

Il mitico personaggio televisivo, creato e poi anche interpretato da Paolo Villaggio, ha segnato un’epoca della comicità italiana, raccontando in chiave tragi-comica le sconfitte quotidiane di quell’italiano che, sopraffatto, è incapace di reagire ad una sorte avversa che si ostina ad accanirsi contro di lui. Un ritratto della mediocrità che fa emergere, a poco a poco, tutte le frustrazioni del nostro protagonista.

Una parte di quel mondo (gli anni ’70-’80 del secolo scorso, gli anni del benessere economico) che non tornerà più se n’é andata per sempre con la morte, avvenuta il 3 luglio del 2017, di Paolo Villaggio. Oggi a lasciarci è stato Paolo Paoloni: l’indimenticato megadirettore galattico che vessava Ugo Fantozzi e tutti i suoi più o meno stereotipati e mediocri colleghi.

Paolo Paoloni è scomparso oggi all’età di 89 anni. L’attore, famoso per aver vestito i panni del megadirettore della Megaditta nella saga di film dedicati al personaggio di Ugo Fantozzi, era nato in Svizzera ma era originario di Ancona.

Nel corso della sua carriera ha avuto l’onore di lavorare in oltre 40 pellicole cinematografiche e televisive e di essere diretto da registi del calibro di Dino Risi, Mario Monicelli e Federico Fellini. L’esordio risale al 1986 con La pecora nera, film diretto da quel Luciano Salce che fu anche lo scopritore del talento di Paolo Paoloni.

Nel 2000 Paolo Paoloni aveva interpretato il ruolo di maggiordomo in Nebbia in Valpadana, la serie televisiva in sei puntate che ha come protagonisti Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto. Tra le sue ultime collaborazioni ricordiamo delle apparizioni nella fiction Don Matteo, con Terence Hill, e in “Ho sposato uno sbirro 2”, al fianco di Flavio Insinna e Christiane Filangieri.

Maria Mento