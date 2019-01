Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film mercoledì 9 gennaio 2019

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 9 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 9 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda L’amore il sole e le altre stelle, Primo e Michela sono come fratello e sorella e prendono la decisione di fare l’amore per la prima volta insieme per attirare l’attenzione dei propri genitori, che li trattano ancora come dei bambini. La notizia sconvolge le vite gia’ pericolanti dei loro genitori. Gods of Egypt va in onda su Rai 2, Set, il Dio delle tenebre, siede sul trono dell’Egitto e ha immerso l’impero nel caos e nel conflitto. Pochi osano ribellarsi al suo potere ma un giovane ladro, la cui donna amata e’ stata resa prigioniera, cerchera’ di detronizzarlo con l’aiuto del potente dio Horus.

Su Rai 3 va in onda Chi l’ha visto?, trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilita’ di telefonare in diretta. Torna CR4 La repubblica delle donne su Rete 4, programma dedicato all’universo femminile. Su Canale 5 va in onda Lion – La strada verso casa, Saroo è un bambino di cinque anni, solo, spaventato e confuso. Si ritrova dopo un lungo viaggio in treno molto lontano da casa. Una coppia di australiani lo adotta e lo cresce con amore. Non volendo ferire i sentimenti dei genitori adottivi, Saroo seppellisce il suo passato e il desiderio di ritrovare la madre e il fratello biologici. Un casuale incontro pero’ riporta a galla il suo sogno…

Va in onda su Italia Uno I mercenari 2, Durante una pericolosa missione Tool viene assassinato da un gruppo di combattenti, alle dipendenze di un terrorista disposto a cambiare l’assetto geopolitico del mondo intero con sei chili di plutonio per uso militare pronto ad esplodere. I suoi compagni giurano di vendicarsi un giorno dell’omicidio e iniziano a pianificare tutto… Su La7 va in onda Amistad, Un gruppo di schiavi raggiunge L’Avana a bordo di una nave portoghese. Nell’isola vengono comprati dagli spagnoli, quindi imbarcati sulla Amistad diretti a Puerto Principe. Ma gli schiavi si ribellano scatenando una crisi diplomatica.

Su Tv 8 va in onda Che fine hanno fatto i Morgan?, Una coppia di newyorchesi in crisi diventano i testimoni di un omicidio. L’FBI li inserisce nel programma protezione testimoni e li manda in una sperduta cittadina del Wyoming. Li i due sotto falso nome dovranno adattarsi alle abitudini locali e saranno costretti a risolvere i loro problemi stando insieme. Viene trasmesso su Cielo Cold Zone – Minaccia ghiacciata, Una tempesta popolare di enormi proporzioni sorprende l’umanita’. Una nuova era glaciale incombe sulla Terra. Chi e come potrà sopravvivere?

Su Iris va in onda Fantozzi, Il ragionier Ugo Fantozzi, impiegato di una grande azienda, subisce costantemente le iniziative di datori di lavoro e colleghi d’ufficio. Si trova a lottare ogni giorno tra cartellini da timbrare, autobus superaffollati da prendere in corsa e una famiglia troppo media e poco fascinosa.

Stasera in TV, mercoledì 9 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – L’amore il sole e le altre stelle

23:25 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Gods of Egypt

23:35 – Immortals

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:10 – Piccole luci

Canale 5

21:21 – Lion – La strada verso casa

23:36 – Yves Saint Laurent

Italia 1

21:25 – I mercenari 2

23:25 – Dracula Untold

La 7

21:15 – Amistad

00:10 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Che fine hanno fatto i Morgan?

23:30 – Notte brava a Las Vegas

Cielo

21:15 – Cold Zone – Minaccia ghiacciata

23:15 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Iris

21:00 – Fantozzi

23:19 – Sogni mostruosamente proibiti

