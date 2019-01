Creatura aliena a forma di topo filmata in Australia, il web impazzisce: di che si tratta?

Creatura aliena a forma di topo filmata in Australia, il web impazzisce

Capita di tanto in tanto che qualcuno si imbatta in un animale dalla forma strana, di cui non riesce a spiegarsi la provenienza. Non essendo tutti entomologi è chiaro che non si possano conoscere tutte le specie di animali esistenti sul pianeta ed altrettanto razionale è che nasca la curiosità di conoscere la provenienza di tali esseri.

Trovandoci nel secolo dell’informazione globalizzata, il passo successivo all’avvistamento di una specie non conosciuta è il filmato e la condivisione su internet in cerca di risposte. Ogni volta che capita gli utenti si sbizzarriscono in soluzioni fantasiose che nella maggior parte dei casi conducono a ibridi alieni o mutazioni genetiche dovute alla distruzione dell’ambiente. Questo di fatto è quanto è successo quando un cittadino australiano ha condiviso il filmato che mostra una creatura aliena a forma di topo.

Creatura aliena a forma di topo, la soluzione la fornisce un’entomologa

In effetti la creatura filmata nei pressi del lago Bolac, nel distretto di Vittoria in Australia, era decisamente strana, sembrava una salsiccia seguita da una coda da ratto, ed infatti gli utenti web si sono sbizzarriti per cercare di capire cosa fosse. A risolvere il rebus ci ha pensato la professoressa Tanya Latty, entomologa dell’Università di Sidney, la quale ha spiegato a tutti che si trattava di una larva dalla coda di topo.