Festival di Sanremo 2019, conferenza stampa: tutte le novità della 69esima edizione

Si è svolta oggi, al Casinò di Sanremo, la conferenza stampa inerente la prossima edizione del “Festival di Sanremo”, durante la quale sono stati ufficializzati i conduttori che saliranno sul palco del Teatro Ariston per presentare la kermesse musicale insieme a Claudio Baglioni, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico del Festival.

Ad affiancare Baglioni, dal 5 al 9 febbraio, come vi avevamo già anticipato attraverso questo post, saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Per Claudio si tratta di un vero e proprio esordio al timone del concorso canoro; diversa è la situazione di Virginia, che ha già avuto modo di cimentarsi egregiamente nel ruolo di spalla di Carlo Conti.

Quello che vedremo sui nostri teleschermi sarà, come spiegato dallo stesso Baglioni, oggi affiancato dal direttore di Raiuno Teresa De Santis , il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il consigliere di amministrazione del Casinò di Sanremo Olmo Romeo e l’autore televisivo di programmi di prima serata per la Rai Claudio Fasulo, un Festival nel quale la musica avrà un ruolo centrale:

“La stella polare del Festival è la canzone, in quanto “espressione diretta”, è “la conferma della centralità della musica e delle parole, le canzoni sono una musica da fanteria, un’arte povera, ma che riescono a creare memoria e richiami evocativi immediati che altri non riescono a fare. Cerchiamo di salvaguardarle al meglio, la squadra è ricompattata per questa edizione”.

E ancora:

“Se l’anno scorso il moto del Festival era portare l’immaginazione al festival, quest’anno sarà l’armonia. Questa è l’edizione numero 69. E il numero 69 richiama moltissimo il simbolo dello Yin e dello Yang. Dunque anche l’avvicinamento degli opposti, la bellezza nella diversità. Per questo ho pensato di chiamare Claudio Bisio e Virginia Raffaele, che sono un pò fratello Sole e sorella Luna”.

Claudio, che oltre a Bisio e Virginia potrebbe essere affiancato anche da un quarto conduttore, del quale non si conosce ancora l’identità, ha rivelato che, quest’anno, il palcoscenico dell’Ariston sarà imponente, il più grande di tutte le edizioni del Festival:

“Avremo il palcoscenico più grande nella storia del Festival di Sanremo. Nella scenografia disegnata da Francesca Montinaro, che riempiremo con un potentissimo impianto di fotografia e illuminotecnica di Mario Catapano e la regia di Duccio Forzano. L’orchestra tornerà ad essere in una sorta di “buca armoniosa, ondulante””.

Poco è trapelato per quanto concerne gli ospiti italiani ed internazionali che si alterneranno durante le cinque serate di diretta:

“Per ora, il Festival non prevede “ospiti non italiani. Sto aspettando ancora proposte. Vogliamo fare gruppo, tante cose insieme io e Virginia ma anche io, Virginia e Claudio. Ma ci saranno ospiti anche non canori: non posso fare nomi ma solo cognomi. Forse Zalone, se torna dal Kenya in tempo, perché sta facendo un film. Alcuni ospiti sono già sulla rampa di lancio: Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Giorgia, Elisa. Su altri voglio ancora completare la performance da aggiudicarsi. Ma ci saranno almeno due ospiti cantanti a serata. E ci saranno anche Pippo Baudo e Fabio Rovazzi”.

Per quanto riguarda l’andamento della kermesse, il 5 si esibiranno tutti e 24 gli artisti. Il 6, invece, si esibiranno solo 12 e il giorno dopo gli altri 12. Venerdì, invece, tutti i campioni saliranno sul palco con degli ospiti e con una versione differente dei loro brani. Infine, sabato si arriverà al rush finale con i tre finalisti e poi verrà annunciato il vincitore della 69esima edizione del Festival. Il Dopo Festival, come è stato già annunciato qualche settimana fa, sarà presentato da Rocco Papaleo.

Maria Rita Gagliardi