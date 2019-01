“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 9 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Per l’Ariete è arrivato il tempo del riscatto, il tempo di farsi sentire dopo settimane, mesi per qualcuno, che non era più possibile parlare. Il prossimo weekend sarà una sorta di messa in prova di certe relazioni. Chiaro che con un oroscopo così importante chi ha un po’ di coraggio, chi ha voglia di mettersi in gioco non solo avrà la possibilità di amare ma addirittura potrà fare degli incontri speciali. Se sei un Ariete che non vede luce, che si trova sempre in una condizione di stress, di nervosismo, innanzitutto indaga su dove si trova il tuo ascendente perché in questo periodo un Ariete ascendente Pesci o Gemelli potrebbe essere più confuso, e poi, comunque, conta sempre su questo Giove. Giove è il pianeta che quest’anno hai dalla tua parte e rappresenta le occasioni da cogliere al volo, ma per cogliere al volo un’occasione bisogna anche esporsi al destino;

Toro. È stato faticoso il 2018, è stato “povero”. Addirittura a maggio avresti voluto buttare all’aria tutto, adesso sei tornato a più miti consigli. A marzo riavrai un momento di forza. Ci sono stati cambiamenti radicali. Quello che non avresti mai pensato di poter fare qualche anno fa è stato fatto o sta per essere fatto: una chiusura, una vendita, un incontro, un cambiamento, un trasferimento, un trasloco. Dipende. Qualcuno ha vissuto una grande novità. Perché dico che è una fase rivoluzionaria? Perché per un Toro rivoluzione è anche cambiare casa, è anche cambiare amicizie, quindi quello che per altri è prassi non dico quotidiana ma annuale per te è addirittura un evento. Dal prossimo marzo ci saranno delle novità;

Gemelli. Questa è una giornata in cui qualcuno potrà chiedersi se sta facendo la strada giusta. Chi pone ostacolo? Beh, probabilmente ci sono state delle tensioni anche in famiglia. Nella migliore delle ipotesi anche se ami tanto qualcuno lo hai visto meno, nella peggiore c’è stato un tradimento, una gelosia, qualche frase interpretata male. Ci sono delle persone che cercando di metterti i bastoni tra le ruote. Magari non è così però tu pensi che sia così. Attenzione perché in queste ore c’è un confronto con qualcuno che cerca di bloccarti o vuole farti cambiare e per fare delle verifiche questa tensione potrebbe essere nata anche nell’ultimo weekend, quindi chi ha vissuto tra venerdì e domenica dei problemi deve cercare di risolverli;

Cancro. Il Cancro in questo momento ha bisogno di riflessione. Una riflessione profonda, una riflessione che è stata in qualche modo avviata dall’opposizione di Saturno che molti vivono come una sorta di trauma. Attenzione: l’opposizione di Saturno non è negativa, indica solo che è necessario tagliare quello che non è più valido. Imporre una revisione di cui tu stesso sei protagonista già da qualche tempo, perché io sono convintissimo che molti nati sotto il segno del Cancro stanno vivendo una trasformazione profonda. Stanno vivendo anche una situazione forse rallentata, ecco, questo sì: c’è qualcosa di nuovo nella tua vita, un’analisi diversa rispetto al passato. Restare soli con se stessi è importante purchè ci si ami, altrimenti si rischia di cadere in un atteggiamento autolesionista.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ha giornate da combattente. Meglio così perché il Leone lo è un combattente. Sabato e domenica sono giornate migliori ma in questa parte centrale della settimana devi affrontare a muso duro qualcuno che cerca di fermarti. Ma chi può fermare un Leone, in genere? Figuriamoci adesso che Giove è pure favorevole. Mettiti in gioco, mi raccomando: hai una grande voglia di emergere;

Vergine. La Vergine da questo mercoledì a venerdì deve cercare di far quadrare un certo bilancio emotivo che sembra in fase di calo. Ora, qui possiamo parlare anche di un calo fisico. Ne parlavo anche ieri: probabile che qualcuno debba affrontare una piccola operazione, magari una cura, che debba semplicemente superare un malessere di stagione. I risultati possono arrivare ma a che prezzo? Perché ultimamente tu stai facendo tutto, da solo, e di conseguenza anche sotto il profilo fisico si sente che questa stanchezza abbonda e può creare dei fastidi;

Bilancia. La Bilancia ha bisogno di conferme. Se una storia non funziona, se ci sono stati problemi non rimandare la discussione oltre venerdì. Non mancano i sentimenti ma qualcuno sembra lontano anche fisicamente, e lo dico anche a chi non è sposato, a chi non convive: per vari motivi puoi essere meno assiduo nella frequentazione del partner perché ci sono altri pensieri e problemi all’esterno;

Scorpione. Lo Scorpione deve allontanare le polemiche. Se sei tu il protagonista di tanta agitazione, allora cerca di abbandonare quell’arguto spirito critico che spesso ti porta lontano e a volte è talmente spietato da portare delle considerazioni non sempre buone, anche a livello personale. Le situazioni che hanno vissuto un esito positivo vanno coltivate. È un periodo buono per il lavoro dove soprattutto chi ha un’attività creativa o si può esporre avrà di più.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario continua sempre questa ondata di forza. Ora, se non arrivano subito delle buone notizie quantomeno tu dovresti sentirti più carico, desideroso di vivere delle novità. Tra mercoledì e venerdì consiglio solo di rallentare i ritmi perché ci sono delle piccole preoccupazioni che riguardano persone a te vicine. Evita spostamenti frettolosi e soprattutto, in questi giorni, devi evitare discussioni che non hanno senso;

Capricorno. Il Capricorno è un coraggioso solo che non ha bisogno di strillare, non ha bisogno di dire “Alla riscossa!”. No. Il Capricorno lavora in silenzio, il Capricorno avanza passo dopo passo e poi- anche se sembra più lento degli altri- arriva più lontano perché non indietreggia mai. Ricordo che se in amore c’è una conflittualità pesante sabato e domenica saranno giornate in cui qualcuno si renderà conto di dover dire delle cose. L’uomo Capricorno in questi giorni, però, attenzione, non sopporta rimbrotti, non sopporta rimproveri, e quindi bisogna stare un po’ più attenti;

Acquario. L’Acquario deve essere più libero. Già lo è di nascita ma adesso con Giove favorevole desidera anche imporre agli altri la propria autonomia. Con Giove e Venere favorevoli nel weekend può anche rinascere una bella passione, un’amicizia; storie che sembravano finite, o al capolinea comunque, a dicembre, possono essere recuperate. I nuovi legami vanno tutelati. Un’amicizia diventa qualcosa di più? Perché no. Per l’Acquario, l’ho detto tante volte, la migliore passione è la più grande amicizia.

Pesci. Situazione astrologica particolare, tesa e nervosa. Molti hanno bisogno di tornare alle proprie radici. Ecco perché ho detto, già dal 20 Dicembre scorso, che tanti durante il Natale avrebbero ricercato la famiglia, i genitori, magari se lontani avranno voluto avere un contatto più solido, un po’ di calore che è rappresentato dalla cara. Per qualcuno, ripeto, un genitore, per altri magari un amico, un amore. Ma se mancano queste basi bisognerà ricostruirle. Attenzione in amore perché questo è un periodo un po’ strano, particolare, e quindi tra sospetti, tradimenti, tensioni e allontanamenti oppure dispute con ex, l’agguato è sempre dietro l’angolo e la tensione è sempre piuttosto alta.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento