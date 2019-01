“Legalizziamo la Marijuana”: il Movimento 5 Stelle lancia il disegno di legge – il testo completo del ddl Mantero

“Legalizziamo la Marjiuana”: il Movimento 5 Stelle deposita il disegno di legge

Dopo l’approvazione e l’immissione sul mercato della Marjiana a scopo medico e di quella a basso dosaggio di thc (il principio psicoattivo che da l’effetto di stordimento), potrebbe essere giunto il momento della legalizzazione della Marjiuana a scopo ricreativo. Questa è l’idea di una parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle, gli stessi che lo scorso anno hanno partecipato al gruppo interparlamentare che ha approvato la legge sulla Marjiuana Light.

Il disegno di legge è già stato depositato in Senato dal senatore pentastellato Matteo Mantero che presenta la legge come uno strumento per combattere il commercio illegale di stupefacenti gestito dalle mafie: “Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale le organizzazioni criminali controllano la produzione la trasformazione e la vendita di ogni tipo di sostanza proibita, i trasformatori e gli intermediari”, spiega infatti il senatore che poi evidenzia il fallimento delle politiche proibizioniste: “La Direzione Nazionale Antimafia si è detta favorevole alla legalizzazione prendendo atto sulla base di numeri, fatti, indagini e processi in nostro possesso del fallimento delle politiche proibizioniste”.

Disegno di legge sulla legalizzazione della Marjiuana

Mantero spiega inoltre che in molti Paesi del mondo è stata presa questa decisione, tra cui alcuni Stati degli USA, ed i dati tratti da questa decisione sono solamente favorevoli, poiché mostrano che non c’è stato un aumento della dipendenza da sostante stupefacenti e al contempo c’è stato un’aumento degli introiti per lo stato.

Vediamo dunque quali cambiamenti apporterebbe l’approvazione del disegno di legge: innanzitutto verrebbe permessa la coltivazione personale (fino a 3 piante) e quella collettiva fino a 30 persone (solo dopo aver ottenuto il permesso dalla prefettura). Verrebbe concessa la detenzione di Marjiuana fino a 5 grammi per strada e fino a 15 grammi in casa. Infine verrebbe attuata una distinzione legale tra droghe leggere e droghe pesanti.

Cliccando qui potete scaricare e consultare per intero il ddl presentato oggi da Mantero.