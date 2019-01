Monsignor Hoser: “Stiamo allargando il Santuario di Medjugorje”

Monsignor Hoser annuncia l’ingrandimento del Santuario di Medjugorje

Sin da quando monsignor Hoser è giunto a Medjugorje in qualità di visitatore apostolico, si è compreso come la chiesa cattolica volesse cercare di dimezzare la distanza tra la diocesi bosniaca ed il Vaticano. Sebbene infatti non sia stata confermata la veridicità delle apparizioni mariane, il Visitatore apostolico ha speso parole importanti per il culto che si vive a Medjugorje, lasciando intendere che i pellegrini che si recano in quel luogo vivono con intensità la fede in Cristo.

Medjugorje: allargare il Santuario per accogliere più pellegrini

La conferma della sintonia tra Vaticano e Medjugorje si è avuta nei mesi scorsi quando papa Francesco ha deciso di inviare in pianta stabile monsignor Hoser in terra bosniaca per curare la pastorale della diocesi. I primi frutti concreti di questo nuovo corso si vedranno tra qualche mese quando i lavori di ingrandimento del Santuario saranno ultimati: “Un argomento importante a favore di Medjugorje sono le statistiche. Vediamo aumentare il numero dei pellegrini da tutto il mondo. Mi sembra che ci siano più persone al mondo che sanno dove si trova Medjugorje piuttosto che la capitale del Paese”, spiega infatti ad Ansa il monsignore sottolineando l’importanza che questo luogo ha assunto per i fedeli.

Proprio per loro si è pensato di allargare il Santuario e permettere ad un numero maggiore di fedeli di sostare comodamente al suo interno anche nelle giornate in cui il clima è meno mite: “Il piano è di estendere lo spazio per le celebrazioni liturgiche, che soddisfaranno tutte le condizioni climatiche, sarà fresco durante l’estate e caldo in inverno. Il piazzale aperto, con lo spazio dell’altare esterno, non protegge le persone che partecipano alle celebrazioni liturgiche. Pensiamo anche di costruire una cappella”.