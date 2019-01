“Portavano in Italia sospetti terroristi” sgominata banda in Tunisia, 15 arresti: sui loro telefoni esecuzioni e foto ISIS

Sgominata banda che portava sospetti terroristi

Pagavano 2500 euro per arrivare in Italia, partendo dalla Tunisia. Un gommone veloce, per raggiungere le coste trapanesi, e si partiva: in poche ore si era a destinazione.

I carabinieri del ROS hanno sgominato una organizzazione criminale che agiva proprio in questo modo per trasportatore sospetti terroristi dalla Tunisia all’Italia.

I pm di Palermo hanno disposto i fermi. La banda è “una minaccia alla sicurezza nazionale perché in grado di fornire un passaggio marittimo sicuro e celere particolarmente appetibile”. Specie per “persone ricercate dalle forze di sicurezza tunisine o sospettate di connessioni con formazioni terroristiche”.

Uno dei tunisini fermati dai ROS istigava al terrorismo, e faceva apologia dell’ISIS. Sul suo smartphone foto dell’ISIS e di decapitazioni. I carabinieri facendo perquisizioni hanno trovato materiale propagandistico delle attività di gruppi islamici di natura terroristica. Sono scritti religiosi, immagini di guerriglieri, discorsi propagandistici e kamikaze. Son stati scoperti anche contatti con altri estremisti islamici. Il sospetto? Che abbiano usato il guadagno tratto dai trasporti per effettuare attività terroristiche.

Le molteplici accuse e l’arresto

A far partire le indagini un tunisino, coinvolto nella banda, che ha parlato con le autorità per evitare che si formasse “un esercito di kamikaze in Italia”.

I criminali lavoravano in Italia ed in Tunisia. Oltre a trasportare clandestini contrabbandavano tabacchi lavorati esteri, che poi venivano smerciati in provincia di Palermo, grazie a complici in Italia. Diversi sono i reati che son ora contestati al gruppo. Per cominciare sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma anche istigazione al terrorismo.

Altre accuse sono contrabbando di tabacchi lavorati esteri e esercito abusivo dell’attività di intermediazione finanziaria con l’aggravante della transnazionalità.