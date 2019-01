Timdown: problemi sulle reti fisse e mobile di Tim dalla mattinata – il grafico delle segnalazioni

Timdown: problemi sulle reti fisse e mobile di Tim da questa mattina

Giornata decisamente nera per il principale provider internet d’Italia: in gran parte d’Italia, infatti, gli utenti Tim hanno lamentato problemi di connessione dalla rete fissa (ed in casi più rari a quella mobile) del gestore telefonico. Sebbene il segnale arrivasse, infatti, gli utenti non erano in grado di navigare e si trovavano di fronte ad una schermata di errore che comunicava l’esistenza di un errore nell’accesso Dns.

Ecco che i call center di Tim sono stati inondati di segnalazioni di utenti impossibilitati a svolgere il proprio lavoro o semplicemente di navigare su internet, servizio base di tutti i contratti telefonici odierni. A quanto pare, dalle 7 alle 12 sono arrivate a Tim circa 7 milioni di segnalazioni, gli operatori sono dunque stati costretti a ripetere ossessivamente che il problema era già conosciuto ed i tecnici stavano lavorando per risolverlo, aggiungendo poi che entro 48 ore massimo sarebbe stato risolto.

Timdown: il grafico che mostra le zone in cui le reti Tim non funzionano

Tim al momento non ha diramato alcun comunicato ufficiale sulla vicenda, è comunque possibile vedere quali sono le zone d’Italia dove il problema è maggiormente radicato osservando il grafico proposto da ‘Downdetector‘: su questo è possibile vedere che il nord Italia è afflitto nella sua interezza dal disservizio, la situazione migliora leggermente andando al sud: se Toscana e Emilia Romagna vivono una situazione simile a quella del nord Italia, nel Lazio, in Campania, Puglia e Sicilia solo singole zone delle regioni hanno accusato il problema.