Torino, bus carico di passeggeri prende improvvisamente fuoco. Autista intossicato

Torino, bus prende fuoco in via Cibrario

Tanta paura questa mattina a Torino, dopo che un bus della linea 71 ha preso improvvisamente fuoco. L’incendio si è scatenato quando il mezzo si trovava in via Cibrario, a poca distanza dall’incrocio con corso Tassoni.

La prontezza di riflessi del conducente del bus ha fatto sì che tutti i passeggeri che si trovavano in quel momento sul mezzo pubblico riuscissero a scendere senza nessun tipo di conseguenza. Al contrario, l’autista è rimasto leggermente intossicato e si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno prontamente soccorso.

Di recente altri due casi di bus in fiamme

Il conducente del bus ha respirato il fumo dopo aver tentato da solo di spegnere le fiamme che si sono propagate sul bus. Per estinguere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco. Quando sono divampate le fiamme, il bus era molto affollato. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle possibili cause.

Non è la prima volta che un mezzo pubblico prende improvvisamente fuoco a Torino. Era già accaduto qualche giorno fa a Collegno, in corso Francia davanti al villaggio Leumann, e anche il 17 dicembre scorso un autobus era stato divorato dalle fiamme in via Artom: allora la causa fu un problema al vano motore.