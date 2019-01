“Voglio il taglio che vede in video”: il parrucchiere esegue alla perfezione, forse troppo

Chiede un taglio che ha visto in un video: il parrucchiere esegue alla perfezione, anche troppo.

Un tempo i tagli che si potevano richiedere da un barbiere erano tutti presenti in una lavagnetta affissa all’interno della bottega. Oggi invece la varietà è aumentata a dismisura, soprattutto grazie la possibilità di mostrare al barbiere (parrucchiere di turno) tagli provenienti da ogni angolo le pianeta con un semplice tocco sullo schermo dello smartphone.

Proprio questo è quello che ha fatto un cliente cinese che avendo visto il taglio desiderato in un video lo ha mostrato al suo parrucchiere di fiducia, mettendo in pausa il filmato proprio nel punto in cui si vede la pettinatura voluta. Il parrucchiere, sicuro di se, ha rassicurato il cliente dicendogli che avrebbe avuto i capelli esattamente come desiderava, ma il problema è che li ha acconciati considerando il tasto play del video come parte integrante della pettinatura.

La foto del taglio diventa virale

Concluso il taglio, il cliente si è lamentato con il parrucchiere spiegandogli che il tasto play non era parte della pettinatura, questo si è mortificato e si è scusato, ma data la tipologia di acconciatura non ha potuto fare nulla per rimediare. Il ragazzo ha messo la foto sul web ed in poche ore ha fatto il giro del mondo. In Italia la notizia è stata condivisa la prima volta ad inizio anno e successivamente ripresa da tutte le testate proprio oggi. Insomma l’accaduto probabilmente risale allo scorso anno, ma l’incidente era troppo curioso per cadere nel dimenticatoio.