Walter Nudo fotografato insieme a Natalia Bush: è amore?

Durante la sua permanenza nella Casa del “Grande Fratello Vip”, Walter Nudo, trionfatore del reality show condotto da Ilary Blasi, aveva fatto parlare di sè per la storia d’amore, finita, con l’ex moglie Cèline Mambour. Sembrava, infatti, che il loro rapporto fosse tutt’altro che concluso. Walter ha parlato spesso della sua ex, usando parole dolci che lasciavano trasparire un certo sentimento nei suoi confronti. Celine, dal canto suo, aveva scritto a Walter una bellissima lettera che il gieffino aveva letto durante una diretta.

Sembra, però, che nella vita di Walter ora ci sia spazio per un nuovo amore. Walter, infatti, starebbe frequentando la bellissima Natalia Bush, modella, attrice e showgirl che, negli anni 2000, è stata protagonista di diversi programmi tv in Italia, tra cui “La talpa”, “I Raccomandati”, “Distraction” e “The Lady”, “opera omnia” di Lory Del Santo.

Walter e Natalia, come testimoniano alcuni scatti pubblicati dal settimanale “Chi”, avrebbero trascorso i primi giorni dell’anno insieme a Capri. I due sono apparsi intimi e complici. Solo qualche giorno fa, Walter è stato ospite a “Pomeriggio Cinque” e a Barbara D’Urso ha raccontato di essere single e di essere casto da più di un anno:

“Non mi sono ri-fidanzato. Sono ancora casto, non è capitata la situazione giusta”,

Quando era nella Casa, Walter ha incontrato Francesca Cipriani, che ha dichiarato, più e più volte, di essere pazzamente innamorata di lui. Peccato, però, che Walter l’abbia letteralmente rifiutata:

“Francesca Cipriani? Ho mandato un messaggio al suo manager per ringraziarla, per aver parlato così tanto di me durante il Grande Fratello Vip. È una bravissima ragazza, tutti mi dicono che è molto carina. Ma io mi trovo in una situazione non facile. Sono in un momento delicato della mia vita, non voglio dare delusioni”.

Che le cose siano cambiate grazie a Natalia?

Maria Rita Gagliardi