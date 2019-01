‘Che Dio ci aiuti 5’, anticipazioni stagione: arriva la novizia Ginevra

Va in onda a partire da questa sera, su Raiuno alle 21:25, la quinta stagione di “Che Dio ci aiuti”, la fortunatissima serie che vede l’attrice Elena Sofia Ricci vestire i panni della simpatica Suor Angela.

Che Dio ci aiuti 5

Anche in questa stagione, che conta 20 episodi, l’attrice sarà affiancata Valeria Fabrizi, nel ruolo di Suor Costanza, e Francesca Chillemi in quello di Azzurra. Ma nuovi personaggi terranno le fila della trama della serie: una nuova novizia, due gemelline ed un neonato, che porteranno nel convento allegria ma anche parecchio scompiglio. Nuova anche la location, le vicenda si svolgeranno, infatti, tra Fiano Romano e Assisi. Ma cosa accadrà in questa quinta stagione? Scopriamolo insieme…

In convento, arriva una nuova novizia: Ginevra. La ragazza, appena arrivata in città, incontra uno sconosciuto e lo bacia. Quello sconosciuto, che pensava di non rivedere mai più, però è una vecchia conoscenza: i due si ritroveranno nel chiostro a confidarsi l’un l’altra, in un divertente rapporto di amicizia e forse qualcosa di più. Ginevra sembra venire da un altro mondo, forse perché troppo impaurita per affrontare quello vero. Desidera prendere i voti più di ogni cosa, ma dovrà comprendere cosa significa essere una suora e quale è la sua vera vocazione. Grazie a Suor Angela, capirà qual è il vero amore che l’aspetta. Azzurra torna in convento e annuncia di essere diventata la nuova proprietaria: il padre le ha lasciato quelle mura e per questo ha dato il via ai lavori temporanei di ristrutturazione, in attesa di capire cosa fare di quel posto. È tornata la vecchia Azzurra, shopping, alcol e distrazioni. Distrazioni dal dolore che porta dentro. Azzurra dovrà fare i conti anche con un bellissimo amore adolescenziale e con un grande segreto che l’ha accompagnata per tutta la vita, Emma. Nico, dopo il rifiuto di Monica, vuole solo divertirsi. Ma sarà costretto a confrontarsi con Ginevra che è il suo opposto e lo spingerà a cercare la parte migliore di sé. A spingerlo oltre i suoi limiti sarà anche Suor Angela che lo aiuterà ad affrontare una paternità inaspettata.

In convento arriva anche Maria, nipote di Suor Costanza, una ragazza indipendente, diversa dalle altre, senza nessuna relazione stabile alle spalle. Grazie all’aiuto di Suor Angela e di Suor Costanza, scoprirà cosa significa conoscere il vero amore. Ci sarà anche Valentina, con una condizione difficile senza accettare l’aiuto di nessuno, soprattutto di Gabriele, il quale dovrà superare il senso di colpa per averla lasciata andare e l’angoscia di non sapere se riuscirà a salvarla. Valentina avrà anche il sostegno della simpatica e vitale Eugenia, una bambina affetta da tumore, grazie alla quale scoprirà che, nonostante il cambiamento e la malattia facciano molta paura, la vita va sempre vissuta. Seguiremo anche le vicende del medico Pietro Santoro, che ha dedicato tutto sè stesso ai suoi pazienti, forse per nascondere una grave mancanza che lo ha segnato per sempre. Sarà l’amicizia con Suor Angela a costringerlo a mettersi in discussione. In lei, Pietro troverà un’amica vera, alla quale raccontare il suo passato. Ci sarà anche un momento in cui si ribalteranno i ruoli e sarà Suor Angela, in crisi, a cercare delle risposte proprio da lui. E infine. ci sono Daniela e Silvia, due gemelline che sembrano essere state abbandonate. Saranno costrette a stare senza la loro mamma per un pò, rendendo la vita del convento piuttosto movimentata, fino all’arrivo di Teodora che, messo da parte l’egoismo, dovrà occuparsi delle figlie.

Appuntamento a questa sera con la prima puntata di “Che Dio ci aiuti 5”.

Maria Rita Gagliardi