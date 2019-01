Cina choc: ragazzo vende un rene per potersi acquistare un iPhone ed un iPad, rimane invalido 

Vende un rene per comprarsi iPhone ed iPad

Ha pensato che avrebbe dovuto acquistare un iPhone ed un iPad a tutti i costi, per fare colpo sui suoi amici.

Un 25enne cinese che è stato identificato solo come ‘Xiao Zheng’ ha deciso così di vendere un rene per avere i soldi necessari per questi acquisti, che la sua famiglia non aveva.

Il ragazzo ha contattato delle persone online e si è recato ad Anhui, una delle province più povere della Cina, per farsi asportare un rene. Il rene sarebbe stato venduto poi sul mercato nero. In Cina la realtà del traffico di organi è sotterranea e ben nutrita.

Il ragazzo ha ottenuto 2.500 dollari circa per l’operazione, ed è tornato a casa dove si è comprato il suo iPhone ed iPad.

La tragedia: è rimasto invalido

Grazie a questi oggetti poteva finalmente fare bella figura con gli amici. Tuttavia l’operazione fatta ad Anhui ha cominciato ben presto a far sentire le sue conseguenze. Il 25enne ha cominciato a stare male: l’operazione chirurgica effettuata in una struttura non abilitata aveva dato dei problemi.

Il ragazzo soffriva, si è scoperto, di una grave insufficienza renale che lo ha reso invalido nel corso degli anni. I responsabili dell’operazione chirurgica clandestina sono stati individuati, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Infatti, nonostante abbia ottenuto un risarcimento di 160mila euro, ora il ragazzo spende tutto in medicine e deve vivere grazie ai sussidi sociali. La sua storia, che ha dell’assurdo, è stata confermata anche dal Daily Mail.