Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film giovedì 10 gennaio 2019

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 10 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti, Mentre Suor Angela e Suor Costanza sono in attesa dell’arrivo di una nuova novizia, Nico apprende da Asia una notizia sconvolgente. Intanto, con il suo ritorno Azzurra annuncia un grande progetto.



Su Rai 2 va in onda Ghostbusters, Abby ed Erin decidono di pubblicare un libro sui fantasmi, convinte che questi sono reali. Tempo dopo Erin ottiene un prestigioso incarico come docente della Columbia University. Quando il libro sugli spettri ricompare diventera’ lo zimbello della facolta’ e sara’ costretta a lasciare il lavoro. Erin decide di riunirsi ad Abby per aprire una ditta di acchiappafantasmi…

Lettere da Berlino va in onda su Rai 3, Emma Thompson, Daniel Bruhl e Brendan Gleeson nella storia della coppia che sfido’ Hitler. Berlino, 1940: due coniugi organizzano una campagna antinazista affidandosi alla forza della parola scritta. Su Rete 4 va in onda Freedom oltre il confine, Roberto Giacobbo approda a Mediaset ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Va in onda su Canale 5 American Sniper, Chris viene inviato in Iraq per proteggere i suoi commilitoni. La sua massima precisione salva innumerevoli vite sul campo di battaglie e mentre i racconti del suo grande coraggio si diffondono, dietro le file nemiche viene messa una taglia sulla sua testa trasformandolo nel bersaglio primario per gli insorti. Chris combatte anche un’altra battaglia, quella di essere un buon marito e un buon padre, nonostante si trovi dall’altra parte del mondo. Tornato a casa dalla moglie e dai figli, Chris scopre che cio’ che non riesce proprio a lasciarsi alle spalle e’ la guerra. Su Italia 1 va in onda Mai dire talk, Un programma comico e irriverente in cui tutto può succedere. Con il Mago Forest, la Gialappa’s Band e la compagnia di una presenza femminile: chi li affiancherà tra Greta Mauro e Stefania Scordio?

Piazza pulita torna su La7, Il dibattito, stimolato da numerosi ospiti e da collegamenti in esterna, vertera’ sui principali temi della politica, dell’economia e della societa’. Su Tv 8 va in onda Trappola in fondo al mare, Una coppia insieme a due amici trovano un carico di droga in fondo al mare tra i rottami di un aereo precipitato. I proprietari iniziano a ricattarli affinchè si immergano e recuperino il bottino.

Su Cielo va in onda Il furore della Cina colpisce ancora, Cheng Chao-an, ottiene un lavoro in una fabbrica di ghiaccio. Per caso scopre che all’interno della ditta c’e’ chi sta organizzando un traffico di droga. I dirigenti tentano di comprare il suo silenzio, ma Cheng si ribella. Corda tesa va in onda su Iris, La citta’ di New Orleans e’ sconvolta per una serie di agghiaccianti delitti, specialmente di donne. L’investigatore Wess Block, indagherà per trovare i colpevoli.

Rai 1

21:25 – Che Dio ci aiuti 5 – Omnia in bonum – Come nelle favole

23:40 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Ghostbusters

23:25 – Bang Bang!

Rai 3

21:15 – Lettere da Berlino

23:10 – I miei vinili

Rete 4

21:25 – Freedom oltre il confine

23:55 – Terminator 2 – il giorno del giudizio

Canale 5

21:21 – American Sniper

00:54 – Striscia la notizia

Italia 1

21:25 – Mai dire talk

00:25 – Quel bravo ragazzo

La 7

21:15 – Body of proof

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – Trappola in fondo al mare

23:30 – X-Men – L’inizio

Cielo

21:15 – Il furore della Cina colpisce ancora

23:15 – Belle d’amore

Iris

21:00 – Corda tesa

23:40 – Di nuovo in gioco

