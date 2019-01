Elezioni europee, il Movimento 5 Stelle alla ricerca di alleati guarda a destra

Elezioni europee: il Movimento 5 Stelle ricerca alleati a destra

Conclusa la bagarre con l’Unione Europea sulla legge di Bilancio 2019, il nuovo anno del Movimento 5 Stelle è orientato alla ricerca di una cospicua rappresentanza nel parlamento europeo. Un obiettivo che potrà concretizzarsi attraverso una votazione favorevole alle prossime elezioni europee, ma che necessità anche di un lavoro diplomatico teso alla ricerca di alleati che possano permettere la formazione di un gruppo parlamentare omogeneo. Al fine di portare avanti i programmi europei che l’M5S si prefigge è necessario fare parte di un gruppo che possa avere voce in capitolo a Bruxelles.

Elezioni europee: dopo il no dei gilet gialli, Di Maio da uno sguardo a destra

Il primo tentativo di Di Maio è stato quello di trovare un’intesa con i Gilet gialli francesi, ma il movimento transalpino non ha accettato l’accordo ed il leader pentastellato è stato costretto a guardare altrove. Alcuni alleati pare siano stati trovati in Polonia, Croazia e Finlandia, tra questi spicca la presenza di ‘Kukiz 15‘, partito polacco di estrema destra che alle elezioni del 2015 si è alleato con il partito estremista Ruch Narodowy.

Una simile alleanza potrebbe non essere digerita dal popolo a 5 stelle che già ha mal sopportato l’accordo stretto con Salvini e la Lega lo scorso giugno. In effetti lo stesso Di Maio sottolinea che con i polacchi ci sono dei punti di vista divergenti su alcune tematiche: “Non siamo d’accordo con i polacchi su diritti civili e aborto”, non due cose da poco conto. Anche con gli altri possibili alleati pare non ci sia concordanza di ideali: “I finlandesi sono molto liberali, quindi su alcune cose non la vediamo nello stesso modo. Invece i croati non credono nell’euro, mentre per noi non si esce dalla moneta unica”, viene da chiedersi quindi sulla base di quali idee politiche si potrebbe formare un’alleanza, ma questa è una domanda che in molti già si fanno dopo l’esito delle nazionali.