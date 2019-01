Elezioni europee: nasce Volt, il movimento paneuropeo fondato da studenti erasmus

Nel mare di partiti e movimenti che si prefigge di ottenere una rappresentanza nel Parlamento Europeo dopo le elezioni del prossimo maggio 2019, merita sicuramente una menzione il movimento paneuropeo (il primo con piattaforma politica unica in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea) Volt, creato quasi per caso dopo una discussione sulla Brexit da due studenti erasmus. I ragazzi che ne fanno parte puntano a creare un punto di riferimento differente dai partiti tradizionali che possa essere una risposta ai movimenti populisti ed estremisti che sono sorti negli ultimi anni in Europa.

Elezioni europee: l’obbiettivo di Volt è quello di fare crescere l’Europa

A differenza dei movimenti populisti ed estremisti che hanno fondato le proprie campagne elettorali sull’individualità nazionale e sul concetto che l’Unione Europea non è necessaria, Volt si prefigge il compito di creare una politica progressista che permetta la crescita dell’Europa come un unico fronte. Una delle caratteristiche fondanti del movimento è infatti l’essere transnazionale, questo permetterebbe di sviluppare una linea di crescita ed una visione della politica comune, capace di permettere ai vari stati membri di sentirsi parte di un’unica grande nazione con finalità e obiettivi condivisi.

Per riuscirci è necessario diventare un partito a tutti gli effetti che sia installato sia su base locale che su base nazionale in ogni Paese membro. Proprio per questo, dopo aver presentato almeno 7 rappresentanti provenienti da 7 nazioni differenti alle elezioni europee, il progetto prevede una costante presenza sia alle elezioni nazionali che a quelle locali. Se siete interessati a questo progetto, vi consigliamo di dare uno sguardo al sito italiano del movimento, per conoscere nel dettaglio la loro piattaforma politica.