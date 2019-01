Ilary Blasi lascia Mediaset per colpa di Barbara D’Urso?

Tensioni a casa Mediaset tra Ilary Blasi ed i vertici dell’azienda, almeno questo è quanto riferisce il nuovo numero del settimanale “Oggi”, nelle sue “Pillole di gossip”.

Le tensioni, racconta il giornale, nascerebbero dal fatto che Ilary non avrebbe gradito la futura conduzione del “Grande Fratello”, che partirà il prossimo aprile, affidata, anche quest’anno, a Barbara D’Urso. Sul settimanale, si legge: “A Milano si mormora che Ilary Blasi sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip. Dicono che avrebbe posto un duro aut – aut”.

Questa, va detto, è un’indiscrezione che, almeno per ora, non ha alcun fondamento ufficiale e che cozza totalmente con quanto dichiarato dalla stessa D’Urso, in una recente intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”. Barbara, che da domenica prossima tornerà anche in prima serata con “La dottoressa Giò” è sarà conduttrice, a partire dal prossimo febbraio, di una estensione di “Domenica live” in prima serata, parlando dei rapporti che la legano ad alcuni colleghi del mondo della televisione, ha dichiarato di essere in buoni rapporti con Ilary. A tal proposito, Barbara ha dichiarato:

“I siti costruiscono rivalità, ma io ho ottimi rapporti con tanti bravissimi colleghi, da Silvia Toffanin, Ilary Blasi a Paolo Bonolis”.

A supporto della più che probabile permanenza di Ilary a Mediaset, vi è anche la conferma della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, nonostante i deludenti ascolti della stagione che si è appena conclusa.

Maria Rita Gagliardi