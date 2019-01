“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Avere un oroscopo importante significa anche avere delle persone che ti vogliono bene e adesso ne puoi trovare perché con questo cielo non solo si ha più fortuna negli incontri, ma con Giove, Venere, Marte in ottimo aspetto c’è anche voglia di fare incontri perché se le due cose non combinano c’è poco da fare, ovvero se ho un oroscopo buono ma non mi muovo, non mi faccio vedere poco ottengo e viceversa. E a proposito di sentimenti, guarda cosa accade al tuo cuore questo weekend, che potrebbe essere particolarmente intrigante;

Toro. Il Toro ha molti progetti che potrebbero decollare da primavera. Infatti Urano tornerà nel segno e questo è veramente un grande segnale di cambiamento, ma di quelli seri, di quelli che il Toro fa una volta ogni tanti anni. Giovedì e venerdì comunque sono giornate di buoni pensieri, di propositi, e non escludo che qualcuno, anche se non è del tutto soddisfatto, poi alla fine quadri i conti. Bisogna in qualche modo cercare di risollevarsi;

Gemelli. I Gemelli forse sono un po’ arrabbiati. In questi giorni ci sono delle dispute in corso. Tu contro chi, e soprattutto dal punto di vista economico, lavorativo, cosa bisogna fare per ritrovare un po’ di tranquillità? Fai attenzione in amore ma anche nelle relazioni sociali. Dipende dal rapporto che stai vivendo, però se c’è qualcuno che non ti rende facile la vita potresti anche andare in escandescenze. Io dico sempre che quando abbiamo un oroscopo un po’ conflittuale, e tu ora hai Giove opposto, è meglio mediare, meglio fare i bravi, perché se ti metti contro qualcuno e non hai magari le giuste risorse per vincere puoi avere qualche problema. Chi ha una causa in corso avrà alla fine delle risposte buone ma tardive;

Cancro. Dopo un periodo di riflessione, di scelte, di imbarazzi, ecco una stagione migliore. Come può diventare una stagione migliore? Tagliando i rapporti che non ti interessano. Perchè Saturno opposto, lo ripeto all’infinito, non è un pianeta che porta difficoltà ma è un pianeta che porta scelte. Quindi, “Di qui non si passa” tu lo dirai probabilmente in amore, nel lavoro, se per esempio sei in società con qualcuno potresti dire basta, stop. Penso, per esempio, anche alle persone che hanno un amore difficile da gestire. Certo, adesso andare d’accordo con il mondo è un po’ più complicato, e anche con te stesso, in particolare se di recente c’è stata una tensione in amore, se per esempio sei indeciso tra due storie.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone se ha un’idea nel cassetto dovrebbe tirarla fuori, e quelli che valgono, quelli che già nel passato hanno avuto delle belle opportunità, hanno costruito una buona carriera, già a Dicembre dovrebbero aver ricevuto una prima conferma. Sei protagonista del 2019, segno evidente che qualcuno ha già avuto delle conferme e altri ne avranno ancora. Il futuro è con te e ora non devo aggiungere molto di più perché il Leone è un segno zodiacale che sa benissimo come amministrarsi e quindi i miei consigli valgono fino ad un certo punto. Hai solo bisogno di trovare un’idea giusta;

Vergine. In questi giorni i Vergine sono talmente pieni di cose da fare che possono anche fare confusione. Pensate: un Vergine che fa confusione. Pazzesco! Queste giornate sono un po’ più pesanti per le coppie che vivono una distanza, che può essere fisica, psicologica. Meglio parlare, confrontarsi, per evitare lacune che possono diventare nel tempo macigni insormontabili;

Bilancia. Giovedì e venerdì sono due giornate che ampliano lo spazio d’azione e io dico che questo momento è importante anche per non lasciarsi troppo influenzare dalle circostanze. La Bilancia non si lascia influenzare non tanto nelle idee, perché tu non cambi idea solo perché gli altri la pensano diversamente, ma l’atmosfera conta e quindi se sei in un ambiente di tipi nervosi stai male, se sei in un ambiente di tipi molto ansiosi inevitabilmente non riesci a stare tranquillo. Ecco, non puoi startene troppo per conto tuo. La realtà è che nonostante questo sia un periodo anche abbastanza interessante, ci sono alcune cose che non ti vanno bene. Ogni giorno vai a lavoro pensando “oggi devo evitare di litigare” così anche quando torni a casa pensi la stessa cosa.

Scorpione. Lo Scorpione deve seguire la positività. Giovedì e venerdì sono giornate importanti. Se ci sono stati conflitti o una situazione non è più gestibile non esitare a cancellarla dalla tua vita perché quello che fai adesso è importante ma è ancora più importante evitare di fare errori che nel passato sono costati cari. 48 ore che hanno bisogno di un po’ di pazienza anche nel rapporto con gli altri. Un po’ di attenzione alla forma fisica, in particolare per chi dall’anno scorso è un po’ sottotono;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, in un quadro generale di forza, si sente un po’ limitato nel suo spazio d’azione ma solo per poco, per 48 ore. Lo dico anche a chi sta cercando un amore, a chi vuole recuperare un sentimento, a chi vuole confermarlo. Questo è un grande cielo, esplosivo: ho detto che il 2019 è un anno in cui molti troveranno un percorso importante da seguire, però evidentemente bisogna fare buon viso a cattivo gioco e cercare anche di evitare degli errori. Per esempio, ripetere errori del passato, anche perché il tuo è il segno che guarda sempre al futuro;

Capricorno. Difficilmente esterni tutto quello che provi, che senti, ma quando lo fai certamente sei molto diretto, quindi non ti metti lì a discutere per ore, non cerchi di convincere qualcuno intrattenendolo con lunghe conversazioni. Quando vuoi qualcosa bastano poche frasi per esprimerti e a volte questo tuo atteggiamento potrebbe, agli occhi degli altri, apparire anche brusco. Sabato e domenica sono giornate che portano qualche momento di stanchezza nelle coppie che hanno già avuto delle difficoltà. Nel complesso, però, l’amore può tornare protagonista nella tua vita quindi anche se ci sono delle difficoltà si possono superare;

Acquario. L’Acquario deve cercare di superare un problema familiare, un po’ di agitazione. Per te è quasi impossibile non pensare al passato e chi lo fa rischia di non vivere al meglio il futuro. in questo senso sei molto simile al Sagittario. Siccome sei il segno del futuro, il segno dell’originalità, cerca un tuo modo di esprimerti di parlare. Qualcosa è cambiato o sta cambiando dentro di te. Sabato e domenica giornate di recupero;

Pesci. Il fatto di avere la Luna nel segno aumenta la percezione della realtà, ovvero non vivi più in un mondo di fantasia ma al contrario, in questo momento, ti senti molto più a contatto con ciò che reale e questo può creare qualche problema perché quando si prende contatto con la realtà il segno dei Pesci da una parte è contento, perché capisce che tante cose devono essere cambiate, dall’altra però perde qualche illusione. E allora in amore, se ti eri illuso riguardo a una persona (magari a Dicembre sembrava che un amore fosse intramontabile), forse adesso ti rendi conto che non è facile da gestire. Se poi c’è un tradimento, se c’è poi un’ambiguità nella coppia allora bisogna stare doppiamente attenti. Non ti intestardire solo per il gusto di ottenere quello che non puoi ottenere. Rifletti bene su quello che è giusto avere e su quello anche che ti fa più comodo esigere.

Maria Mento