Rigopiano, padre di una vittima multato per aver portato fiori: “Io non pago, piuttosto vado in carcere” 

Padre vittima multato per aver portato fiori a Rigopiano

Il padre di una delle vittime dell’hotel Rigopiano di Pescara, colpito da una terribile valanga che fece 29 morti quasi due anni fa, ha portato dei fiori sul luogo della strage. Per questo è stato multato e condannato, e la sua storia sta ora facendo il giro del web.

Alessio Feniello, padre di una delle vittime (Stefano Feniello) è stato condannato a pagare una multa di ben 4550 euro per aver violato i sigilli giudiziari che delimitano la zona delle macerie del Rigopiano. La sua storia è così assurda che ha deciso di postarla su Facebook per farla conoscere a più persone possibili.

“Io non pago, piuttosto il carcere”

In sostanza l’uomo è stato condannato dal gip del tribunale di Pescara, Elio Bongrazio, per essere entrato nel sito di Rigopiano ‘abusivamente’ e nonostante ‘le ripetute diffide ed inviti ad uscirne rivoltigli dalle forze dell’ordine addette alla vigilanza del sito’.

L’uomo ha contestato la decisione giudiziaria, sostenendo di essersi recato in luogo ‘per portare dei fiori dove hanno ucciso mio figlio’.

In ogni caso il signor Feniello non è intenzionato a pagare la multa. ‘Io non pago’ sostiene. Se necessario, piuttosto, è pronto a farsi tre mesi di carcere. ‘Quelli che non hanno fatto niente per salvare 29 persone a Rigopiano stanno tutti ancora a piede libero io invece devo pagare’ ha ribadito. E ora spera che il messaggio arrivi fino al ministro Salvini.