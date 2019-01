Stefano De Martino: “Sono single, con Belen siamo ancora una bella famiglia”

Nelle ultime settimane, si è fatto un gran parlare di Stefano De Martino. Il ballerino, ex marito di Belen Rodriguez, è stato pizzicato in compagnia della bellissima modella Chiara Scelsi e si era ipotizzato, quindi, che tra i due ci fosse del tenero (qui vi abbiamo parlato dell’incontro di Stefano e Chiara con Belen a Milano).

Stefano, che quest’anno non sarà inviato de “L’isola dei Famosi”, protagonista delle domande di “Google”, format di “Fanpage”, ha rivelato quale sia il suo attuale status sentimentale. Stefano ha dichiarato di essere single:

“No, non sono fidanzato quindi a Natale devo fare un regalo in meno. In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. È la cosa migliore che ho fatto. Mio figlio e io siamo un po’ fratelli. Dico un po’ perché a volte devo fare per forza di cose il padre, perché non va bene essere troppo amici dei figli”.

Stefano non farà parte della prossima edizione di “Amici”:

“Amici è il programma che mi ha lanciato. Non pensavo di fare televisione, poi un po’ per esigenza, un po’ per curiosità, mi sono ritrovato a fare i provini per Amici. Mi ha cambiato la vita. Se ci sarò nella prossima edizione? Non credo”.

Stefano è in ottimi rapporti con Belen e rivela di averla lasciata:

“No, non sono tornato con Belén. Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni. Se ho lasciato Belén? È successo anche questo”.

Anche il rapporto con Gilda D’Ambrosio è giunto a conclusione:

““L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda. Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia”.

Infine, Stefano rivela di avere un ottimo rapporto anche con Fabrizio Corona:

“Con Fabrizio Corona siamo stati antagonisti sentimentalmente per la storia con Belén. In realtà, con Fabrizio ho un buon rapporto adesso. Quando lo incontro chiacchieriamo, ci siamo molto divertiti durante alcuni eventi in cui ci siamo incrociati. Trovo che sia brillante e simpatico, e mi dispiace davvero per quello che gli è successo perché penso che la cosa più tragica della sua vita sia il fatto di avere un figlio e di non esserselo potuto godere per anni”.

Maria Rita Gagliardi