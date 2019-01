Uomini e Donne: Lorenzo é ancora indeciso, Teresa non si fida di Andrea

Uomini e Donne: ecco cosa é successo nella puntata del 10 gennaio 2019

La pausa natalizia é finita ed oggi 10 gennaio 2019 é andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo i consueti saluti Maria De Filippi fa accomodare i cinque tronisti in carica, si inizia da Lorenzo. Viene mostrata l’esterna che il ragazzo ha fatto a Torino con Giulia. La ragazza si presenta con una scatola in legno con dentro una bottiglia di vino e sopra incisa una frase ben specifica, a sottolineare il loro tipo di rapporto: “Complici ogni volta che scappiamo, torniamo a riprenderci“.

I due sono abbastanza vicini si abbracciano e si scambiano dolci effusioni. Ed é in quel momento che scatta il bacio appassionato, ed a fare da sottofondo la canzone di Gianna Nannini “Complici”. In studio i commenti si sprecano e quella più infastidita, giustamente, sembra essere proprio Claudia. La ragazza non ha digerito il bacio, ed afferma che dato che ormai ha baciato entrambe può anche smetterla. Lorenzo, dal canto suo, afferma che per arrivare ad una decisione deve potersi sentire libero di fare ciò che sente. Il ragazzo continua dicendo che non può limitarsi per paura delle reazioni delle sue corteggiatrici. In studio gli opinionisti pensano che Lorenzo sia più orientato verso Giulia, nonostante esso affermi di aver paura del “no” di Claudia. Giulia non é d’accordo, Claudia é un po’ risentita dalla situazione.

Si passa al trono di Teresa che si reca da Antonio, con cui non era andata bene durante l’ultima puntata. Il ragazzo é visibilmente contento di vederla, tanto che in studio ha affermato di “non riuscire a capire più nulla quando la vede” in virtù del sentimento che inizia a provare per lei. L’esterna con Kevin va molto bene, ma in studio Teresa ci rimane male per una sua esternazione che secondo lei era fuori luogo.

Viene mandata in onda l’esterna con Andrea Dal Corso: i due sembrano molto complici, lui si avvicina per baciarla ma lei si scansa. Teresa afferma di soffrire molto le differenze caratteriali e sociali con il corteggiatore. Aggiunge anche che non sente che il ragazzo le voglia veramente bene.