Walter Nudo smentisce il flirt con Natalia Bush: “Siamo solo amici”

Solo ieri vi avevamo parlato qui del servizio fotografico pubblicato da “Chi” che ritrae Walter Nudo, vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, in compagnia della bellissima Natalia Bush. I due, come raccontato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme a Capri e si era, quindi, ipotizzato che tra loro ci fosse una relazione in corso. Nelle foto, sono apparsi intimi e complici, teneramente abbracciati.

Walter, che nella Casa più spiata d’Italia ha fatto parlare di sè per il legame irrisolto con l’ex moglie Cèline, ha chiarito, in prima persona, sui social, quale sia il rapporto che lo lega alla soubrette spagnola. Stando a quanto raccontato da Walter, lui e Natalia sono solo amici:

“Questa mattina mi sono svegliato e i miei collaboratori mi hanno fatto vedere una serie di link riguardanti una ipotetica storia d’amore tra me e Natalia Bush. Io e Natalia ci siamo conosciuti a Capri, durante il Festival del Cinema e siamo solamente amici”.

Walter, del resto, in una recente ospitata a “Pomeriggio Cinque”, aveva dichiarato di essere single, di non essere tornato a fare coppia fissa con l’ex moglie Cèline e di essere casto da più di un anno.

Walter, del resto, ha rifiutato anche la corte serratissima di Francesca Cipriani che non sta facendo mistero di essersi presa una bella cotta per lui:

“Francesca Cipriani? Ho mandato un messaggio al suo manager per ringraziarla, per aver parlato così tanto di me durante il Grande Fratello Vip. È una bravissima ragazza, tutti mi dicono che è molto carina. Ma io mi trovo in una situazione non facile. Sono in un momento delicato della mia vita, non voglio dare delusioni”.

Maria Rita Gagliardi