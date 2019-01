Anticipazioni Italia’s got talent: ci sarà Federica Pellegrini. Ma non solo…

Italia’s Got Talent nuovamente in onda: una stella del nuoto tra i giudici

Oggi 11 gennaio 2019 l’emittente televisiva Tv8 si prepara a mandare in onda la nuova la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Tutti collegati a partire dalle 21.15! Tante saranno le sorprese previste per i telespettatori e, tra queste, una new entry tra i giudici che farà molto piacere ai maschietti! Parliamo di Federica Pellegrini, che ha da poco appeso la cuffia al chiodo! A farle compagnia ci saranno anche Mara Maionchi, anch’essa una new entry del programma, Frank Matano e Claudio Bisio. La Pellegrini ha affermato che la sua partecipazione, in veste di giudice, alla nuova edizione di Italia’s Got Talent è un modo per staccare la spina e provare una nuova esperienza. Naturalmente per l’ex nuotatrice una finale alle Olimpiadi non può essere paragonata, certamente, ad una diretta televisiva. Il nuoto rimane, quindi, l’unico vero amore di Federica che di sicuro non vive l’esperienza televisiva come un’alternativa allo sport.

Federica pellegrini racconta la sua esperienza ad Italia’s Got Talent

Durante una recente intervista Federica Pellegrini ha provato a raccontare come abbia vissuto la sua prima esperienza in tv. Non sarà stato facile avere a che fare con Mara Maionchi, e lavorare accanto a due giudici storici del programma come Claudio Bisio e Frank Matano. La Pellegrini ha invece rivelato che tra i quattro giudici si è subito creata un’energia positiva, specialmente con Mara. Ecco quali sono state le sue parole:

“Tra noi quattro si è subito creata un’ energia particolare che ci ha fatto divertire tantissimo. Mara poi è un fiume in piena, non la ferma nessuno, riesce a risultare sempre molto simpatica, io un po’ meno. Però siamo due potenze”

Pare inoltre che, in virtù di questa complicità creatasi, i quattro abbiano messo in scena un divertente siparietto comprendente una gara in piscina. La puntata di Italia’s Got Talent in questione è la seconda, e non bisogna assolutamente perderla!