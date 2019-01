Anziano e figlia rapinati e massacrati in casa: Arancia Meccanica a Colico, paese sotto choc 

Arancia Meccanica a Colico, padre e figlia massacrati

Colico, piccolo paese in provincia di Lecco, è sotto choc a causa del pestaggio e della violenza usati nella rapina contro Bernardo Bettiga, 87 anni, e Anna Maria Bettiga, la figlia 52enne.

I due sono stati oggetto di una violenta rapina e di una brutale aggressione avvenuta nella loro abitazione in località Laghetto. Una storia, quella di padre e figlia, degna di un film dell’orrore. I due si sono trovati i rapinatori in casa, entrati in azione con il volto coperto e con delle pistole finte.

Un massacro veloce e brutale

La loro è stata una rapina degna di Arancia Meccanica: veloce, brutale e violenta. I ladri sono stati sorpresi poco dopo le dieci e mezza di mattina di giovedì. Ad avere la peggio è stata la 52enne, che è stata spinta a terra con violenza. L’87enne invece è stato colpito ripetutamente al volto.

I due sono stati soccorsi dai sanitari e dal 118 locale. La donna è stata trasferita in ambulanza fino all’ospedale di Gravedona a causa delle lesioni al volto e della spalla lussata. Il padre non è stato visitato per sua volontà: ha rimediato tagli e lividi in faccia.

“Lasciamo che i Carabinieri svolgano le indagini, è la prima volta che accade un fatto di tale gravità in paese. Massima attenzione ma senza sostituirsi alle forze dell’ordine” dice il sindaco Monica Gilardi. La comunità è sotto choc. Tantissimi i commenti indignati in rete.

I carabinieri stanno investigando, ma i due aggrediti non avrebbero visto bene i rapinatori e sembra non abbiano idea circa la loro identità.