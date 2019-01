Arriva la Super Luna di Sangue. Per molti credenti è il segno dell’Apocalisse

La Super Luna di Sangue scatena il web

La “Super Blood Wolf Moon”, ovvero la Super Luna di Sangue, è attesa per la fine di questo mese. Tra il 21 e il 22 gennaio una misteriosa luce rossa illuminerà il cielo per circa tre ore.

Il primo fenomeno lunare dell’anno combinerà tre diversi eventi: un Super Luna, un’eclisse lunare e una “Wolf Moon”.

Un’eclissi lunare, o luna di sangue, è spesso oggetto di fascino per molti teorici complottisti e anche per molte persone religiose. Una luna “rosso sangue” è in realtà un evento relativamente comune che avviene all’incirca in un lasso di tempo che va da uno a tre anni. Il prossimo evento si verificherà infatti il 26 maggio 2021.

L’evento menzionato anche nella Bibbia

Nonostante si tratti di un evento assolutamente normale, molte culture e religioni nel corso della storia hanno cercato di sostenere la credenza che la “Blood Moon” sia un segno dell’imminente apocalisse.

Alcuni credono nella profezia della Luna Sanguinaria, ovvero la credenza che l’eclissi lunare sia un realtà un segno dell’ormai prossima “fine del mondo”.

La Bibbia in realtà non usa l’espressione “Luna di sangue”, ma ci sono diversi passaggi dove viene menzionato questo straordinario evento. Ad esempio, nell’Antico Testamento viene predetto un evento apocalittico “che separerà i fedeli dagli infedeli”.