Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film venerdì 11 gennaio 2019

Anche oggi, venerdì 11 gennaio 2019, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda Superbrain – Le supermenti, Il programma prevede una gara suddivisa in tre manche tra sei concorrenti superdotati con straordinarie capacita’ mentali, che dovranno superare prove d’abilita’ impossibili per l’uomo medio. Va in onda su Rai 2 The Good Doctor, racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant.

Su Rai 3 Tutto quello che vuoi, Alessandro e Giorgio vivono vicini, ma non si sono mai incontrati, finche’ Alessandro e’ costretto ad accettare un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni tracce per una vera e propria caccia al tesoro incuriosisce Alessandro e accende la cupidigia dei suoi amici che pensano di trovare chissa’ quale bottino. Quarto grado va in onda su Rete 4, Il programma d’informazione continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

Su Canale 5 va in onda Chi vuol essere milionario?, Ogni concorrente tenterà la difficile scalata al milione, rispondendo correttamente a 15 domande, avendo a disposizione solo 3 aiuti: l’aiuto del pubblico, l’aiuto da casa e il 50:50. Su Italia 1 va in onda Batman v Superman: Dawn of Justice, Batman, affronta il piu’ osannato salvatore di Metropolis, Superman; nel frattempo il mondo cerca di capire di quale eroe abbia realmente bisogno. Ma mentre i due si dichiarano guerra, si presenta una nuova minaccia…

Propaganda Live va in onda su La 7, nuovo programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui ci sara’ tutta la sua banda, a cominciare dal disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

Italia’s Got Talent Audizioni va in onda su Tv 8, Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano valutano improbabili talenti che si esibiscono in svariate discipline.

Su Iris va in onda Cobra, Mario Cobretti, detto Cobra, e’ un agente antiterrorismo abbonato alle missioni piu’ folli e pericolose. Gli viene affidata la sicurezza di una modella inseguita dal capo dei killer… Su Cielo va in onda Carmen, Un giovane soldato in prigione ripercorre la sua torbida relazione con Carmen, contrassegnata da passione e morte.

Rai 1

21:25 – Superbrain – Le supermenti

23:55 – TV7

Rai 2

21:20 – The Good Doctor – Un altro me

23:45 – Tg2 Punto di Vista

Rai 3

21:15 – Tutto quello che vuoi

23:10 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – DonnAvventura – Speciale Giappone Centrale

Canale 5

21:20 – Chi vuol essere milionario?

00:30 – Supercinema

Italia 1

21:25 – Batman v Superman: Dawn of Justice

00:25 – Push

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:45 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

00:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

Iris

21:00 – Cobra

23:09 – Arma letale 4

Cielo

21:15 – Carmen

23:15 – Emanuelle nera 2

