Jasmine Carrisi, dopo le offese il messaggio criptico su Instagram: “Sono ignorante e ti ignoro”

Jasmine Carrisi e gli insulti social

Instagram è il mezzo di comunicazione del momento: foto, didascalie e battibecchi virtuali la fanno da padrone. Lo sa bene Jasmine Carrisi, la figlia che Albano ha avuto da Loredana Lecciso. Nelle ultime ore è scoppiata una vera e propria polemica sui social che riguarda proprio la figlia del cantante e della showgirl. Tutto nasce da uno scatto pubblicato dalla ragazza sul noto social, in cui non vi è assolutamente nulla di scandaloso ed incriminante. Si tratta di una foto normalissima, una di quelle che tutte le ragazze innamorate pubblicano usualmente. La foto, infatti, ritrae Jasmine mentre bacia il suo fidanzato. Per la ragazza non sembra essere un periodo proprio rosa e fiori, dato: giornalmente Jasmine non fa che ricevere insulti di ogni tipo, sotto tutte le sue foto indipendentemente dal tipo di scatto. Ecco cosa le è successo recentemente:

https://www.newnotizie.it/2019/01/08/jasmine-carrisi-figlia-di-al-bano-e-loredana-lecciso-presa-di-mira-dagli-haters-su-instagram-sei-strabica/

All’ennesima foto postata, accompagnata dagli insulti, Jasmine ha deciso di pubblicare un post su Instagram di risposta ai suoi haters. La foto la ritrae mentre è in un negozio d’abbigliamento, intenta a raccogliersi indietro i lunghi capelli biondi. Lo scatto è accompagnato da una didascalia che è un tutto dire. Ecco cosa ha scritto Jasmine Carrisi:

“Scusa, sono ignorante e ti ignoro”

Una risposta diretta… Beh chi ha orecchie per intendere intenda!

Jasmine Carrisi: Loredana Lecciso le da tutto il suo sostegno

Circa il rapporto con la madre, in molti accusano Jasmine Carrisi di volerla “copiare“. Il perché di tutto questo astio nei confronti della ragazza non ci è dato saperlo, forse i fans non hanno ancora accettato del tutto il secondo matrimonio di Albano. Ciò che sappiamo è che Loredana Lecciso è dalla parte della figlia! Fortunatamente non sono mancati i commenti positivi! Ecco i messaggi di sostegno da parte dei fans:

“Sei giovane e bella, anche se non ti conosco si vede che sei dolcissima.”

A queste parole di incoraggiamento Loredana non ha potuto fare altro, se non lasciare un cuore!