“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Fine settimana interessante. Ricordo a tutti che è importante imporsi ma anche farlo con garbo, soprattutto in amore. Ecco che l’Ariete, quando ama una persona, difficilmente resta in silenzio, resta in un angolo. Deve agire, deve parlare. A volte anticipa anche il partner e in questo- lo posso dire?- sbaglia perché elimina l’effetto sorpresa. Dare spazio a nuove relazioni è importante, specie se il cuore è rimasto solo da tempo. Gennaio è un mese di rilievo ed è proprio il settore relazioni che viene rafforzato;

Toro. Per il Toro in questo weekend c’è bisogno di un po’ di coraggio, di voglia di agire, voglia di fare, e Febbraio sarà un mese migliore per i sentimenti. Questo perché Venere inizia un transito molto interessante. Se ci sono state delle complicazioni, dei problemi, si possono superare. Il fatto che Giove non sia più opposto non significa che improvvisamente ti riempi le tasche di soldi. Io te lo auguro, eh, per carità, però magari hai meno spese oppure ti sei tolto un peso dallo stomaco magari vendendo, cambiando, facendo qualcosa negli ultimi 6-8 mesi. Progetti in vista della prossima primavera, quando Urano tornerà nel segno, perché una prima, grande, decisione i Toro l’hanno presa a maggio 2018 e un’altra la prenderanno a marzo;

Gemelli. Per i Gemelli la confusione regna sovrana e devo dire sinceramente che questo mese di Gennaio non è che sia proprio il massimo della vita per i Gemelli che devono anche affrontare delle questioni particolari, legali, professionali, qualche disputa. Tu sei sempre pronto anche a trovare una soluzione grazie ad un briciolo di scaltrezza, oltre che di preparazione, ma sei arrabbiato con qualcuno e allora attenzione. L’indicazione alla prudenza non vale solo per il lavoro ma anche per l’amore. Tra l’altro, va ricordato che avere del tempo libero per amare è importante ma bisogna anche sapere cosa dirsi. Perché ci sono delle coppie che magari sono lontane per questioni di lavoro tutto il giorno e poi quando stanno insieme non si ricordano neanche più cosa devono dire, cosa devono fare, come si fa l’amore, e allora gli ampi spazi di libertà che qualcuno potrà prendersi adesso, con Venere in opposizione, vanno gestiti comunque al meglio;

Cancro. Per il Cancro venerdì da decidere, venerdì da organizzare. Lo dico a ragion veduta perché poi sabato e domenica saranno giornate un po’ stancanti e allora ben venga oggi qualche momento di riflessione. Se non organizzi al meglio quello che devi fare già da stasera il rischio è quello di ritrovarti, magari per le prossime 48 ore, un po’ sotto pressione. Grandi scelte, grandi decisioni: agli inizi della primavera anche chi è in società potrebbe decidere di cambiare o fare qualcosa di nuovo. Ci vuole un po’ di pazienza e sai che l’amore ultimamente è stato fonte di grande incertezza, soprattutto se ci sono in ballo due storie. Insomma, chi più ha amore più è in crisi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone cresce, lentamente, inesorabilmente. Cresce nei desideri, nella voglia di fare; periodo ideale anche se vuoi dire ad una persona che certe cose non vanno più bene. Tu spesso imponi la tua volontà ma adesso, diciamolo pure, ti riesce meglio. E allora abbiamo un oroscopo rilevante e si può agire in due modi: cerca l’amore, cerca novità nel lavoro. Alternative possibili in ogni momento della giornata, direi del mese, addirittura dell’anno;

Vergine. Quante volte ho ripetuto che tu non ti accontenti della relazione fisica con una persona. Tu hai bisogno della mente, tu vuoi impadronirti (in senso buono, eh) della testa della persona che ami, vuoi ragionare con una persona che ami perché sai benissimo che l’aspetto fisico, sensuale, alla fine, a lungo andare, dopo uno, due, tre anni, perde di quota e invece è la mente che rimane sempre sveglia. Organizzare qualcosa di bello, fare delle cose importanti. Da questo punto di vista mi viene da pensare che una bella accoppiata potrebbe essere proprio Vergine e Bilancia, perché la Bilancia ha il grande senso della coppia e la Vergine nella coppia cerca anche questo rapporto particolare. È probabile che qualcuno non stia al suo posto. Devi recuperare molto sotto il profilo fisico, addirittura c’è chi di recente ha dovuto affrontare anche un problema o magati curarsi;

Bilancia. La Bilancia vive un weekend in cui bisogna contare fino a dieci prima di dire le cose. Tra l’altro, in amore e sul lavoro i contrasti ci sono perché è probabile anche che tu abbia delle piccole tensioni interiori che riversi su chi ti sta attorno. In realtà dovremmo essere liberi di decidere cosa fare, poi tutti noi siamo costretti, magari, nel corso della giornata ad accettare delle mediazioni. Fino a domenica forse sarebbe meglio evitare le difficoltà, in particolare con i soliti noti: Ariete e Cancro;

Scorpione. La pazienza non è certo la tua virtù, anche perché il tuo è un segno governato da Marte che sappiamo, in astrologia, rappresenta la battaglia. Ma la competizione dovrebbe essere evitata, gestita al meglio quantomeno, ma tu la cerchi sempre perché fai un attimo mente locale sui rapporti che hai: quasi sempre li intrattieni con persone che sono molto diverse da te e che sono sempre un po’ in polemica con te, e in fondo questo screzio, questo attrito, questa scintilla continua ti piace. Se ci sono stati problemi nel passato una riconciliazione è possibile.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario non è proprio tonico oggi, nonostante le buone stelle di Gennaio. Può capitare anche una giornata un po’ pesantuccia. Chiudersi in casa è sbagliato, d’altronde il Sagittario non lo fa quasi mai, però a volte– quando si è un po’ tristi oppure semplicemente affaticati- diventa un po’ più pantofolaio. E dunque, viste le stelle che ci sono tra sabato e domenica sarebbe il caso di agire, mentre oggi è meglio riposare ed evitare contrasti;

Capricorno. Il Capricorno sta cercando di ritrovare quell’equilibrio che sembrava perduto e così sabato e domenica, lo anticipo, possono essere anche giornate particolari, in cui la fatica si fa sentire. Recupero oggi. Qualche momento di tensione c’è. Consiglio: copritevi bene, ecco. Questo fine settimana potrebbe essere un po’ pesante per quanto riguarda la forma, quindi bisogna proteggersi un po’ di più;

Acquario. L’Acquario deve darsi all’amore, all’amicizia, soprattutto adesso che Giove e Venere sono favorevoli. Sappiamo che una delle grandi caratteristiche di questo segno zodiacale è proprio il saper dare amicizia. Non dobbiamo dimenticare, però, il lato saturnino che ogni Acquario ha, quindi di fronte ad una situazione di grande positività, di grande amore nei confronti degli altri, ogni Acquario poi sa che è necessario ritirarsi. E poi questo senso dell’esclusività che vuole avere in tutte le cose che fa, soprattutto di originale forma che cerca in tutte le operazioni che svolge, inevitabilmente comporta uno stress continuo. L’Acquario non vuole essere nella massa, vuole distinguersi dalla massa. Cercando di risolvere i problemi nati nel recente passato si può trovare una buona soluzione anche per l’amore;

Pesci. Per i Pesci è un venerdì particolare. Quando hai paura di qualcosa reagisci sempre in maniera molto impulsiva e spesso combini involontariamente qualche piccolo guaio. Adesso potresti trovarti in una condizione imbarazzante se magari qualcuno ha detto delle cose e tu devi fare da paciere. Forse hai chiuso troppo rapidamente un rapporto? In amore se qualcuno è geloso di te, forse sì: è anche ansioso, esageratamente appiccicoso, ma è probabile che non abbia tutti i torti. Sei certo di non aver dato modo, a qualcuno, di pensare che tu non sia del tutto attento ad un rapporto? Sarà il caso di capire quali sono le tue reali emozioni, e perché no, anche intenzioni.

