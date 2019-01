Loredana Berté e il film su Mia Martini: “È stato un colpo al cuore”

Presentazione “Io sono Mia”: ecco il film su Mia Martini in onda a febbraio

Il palinsesto Rai della stagione televisiva invernale 2018-2019 ha in serbo molte sorprese per i suoi telespettatori ed, in particolare, il film sulla vita di Mia Martini “Io sono Mia“. Il 14-15-16 gennaio sarà possibile vederlo al cinema, mentre andrà in onda in chiaro a febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo. Ancora non vi é una data precisa ma possiamo svelarvi che a calarsi nei panni della talentuosa cantante, dall’animo tormentato, sarà la bravissima Serena Rossi. Il film é stato presentato a Milano il 10 febbraio, ed alla presentazione erano presenti Luca Barbareschi e Loredana Berté.

“Io sono Mia”: la reazione di Loredana Berté

Inutile dire che la visione di un film improntato sulla vita della sua cara sorella non ha potuto che suscitare in Loredana Berté grandi emozioni, insieme ad una sofferenza emotiva che l’ha riportata indietro nel tempo. La cantante ha speso solo belle parole per Serena Rossi , interprete di Mia Martini “Io Sono Mia”. Ecco cos’ha detto a proposito:

“Beh, è stato un po’ doloroso, ma Serena mi ha anche scaldato il cuore con la sua anima. È stato un colpo al cuore quando ho visto Serena nei panni di Mimì. Ha studiato molto, come si muoveva, i suoi scatti, la sua malinconia e il dolore che provava dentro ma che non dimostrava spesso. Lei è stata impressionante come in certe scene mi è sembrata lei e mi è arrivata dritta al cuore. Si è vista l’anima di Mimì, non so come abbia fatto senza il suo vissuto. Dandomi questa emozione che mi ha preso al cuore sin dalla prima scena… devo ringraziare anche il regista”

Film “Io sono Mia”: parla Serena Rossi

Durante la presentazione del film a prendere la parola è stata anche Serena Rossi. L’attrice ha affermato quanto sia stato coinvolgente, dal punto di vista emotivo, interpretare un personaggio così complesso e difficile visto il trascorso della cantante. La Rossi ha letto libri, riviste e quant’altro per provare a scavare nell’anima di Mimì, e conoscerla nel profondo, e ha poi aggiunto:

“Mi ha lasciato un esempio di dignità e integrità, lei non si è mai piegata a compromessi. Mi porto dentro un grande esempio di donna in generale“