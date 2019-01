Morso di insetto rovina la vacanza ad un turista: la puntura dopo qualche giorno si tramuta in una piaga letale

La vacanza di Matthew Blurton in Gambia, in qualità di volontario, si è tramutata in un incubo dopo che un insetto lo ha punto in un piede. La puntura inizialmente non lo aveva preoccupato nonostante fosse fastidiosa, ma con il passare dei giorni quello che era un semplice rigonfiamento si è tramutato in una piaga dall’aspetto orrendo. L’uomo ha cominciato ad accusare un violento stato febbrile ed è stato chiaro che la situazione era più grave del previsto.

Morso di insetto procura sepsi e infiammazione ad un turista

Andato a farsi visitare da un medico, Metthew ha scoperto di aver contratto la sepsi, un infezione che se non fosse stata curata in tempo avrebbe potuto causare anche la morte. Tornato in patria, in Gran Bretagna è stato prima di tutto sottoposto ad un operazione di pulizia della carne morta, attraverso 400 insetti allevati sterilmente. Quindi un’infermiera ha rimosso dal suo piede una larva di 1 cm che si stava riproducendo all’interno della sua pelle causando la cancrena dei tessuti. Adesso che è fuori pericolo, l’uomo ha postato delle foto del piede come monito per tutti i turisti di fare attenzione quando si trovano in Africa.