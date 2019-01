Nessun rischio di 11 settembre in Russia: se dirottato, un aereo di linea potrà essere abbattuto

Nessun rischio di 11 settembre in Russia: nuova legge permette di abbattere un aereo dirottato se comporta rischio nazionale

La Russia prende le contromosse in caso di attacco terroristico in stile 11 settembre sul proprio territorio. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoygu ha proposto un disegno di legge che permette ai militari di agire tempestivamente in caso di aereo dirottato. Con la riforma, infatti, sarà possibile intervenire per eliminare la minaccia: il commando militare avrà la possibilità di inviare ai dirottatori dei segnali luminosi e dei colpi di avvertimento, ma se questi rifiutano di atterrare potranno abbattere l’aereo di linea con tutti i passeggeri a bordo.

Fino ad ora, infatti, è vietato abbattere un aereo di linea in territorio Russo, ma la legge ideata dal ministro della difesa serve proprio ad eliminare questo divieto in caso di necessità, ovvero se l’aereo dirottato mette a rischio la popolazione russa o se può causare gravi danni ambientali. Il disegno di legge dovrebbe divenire legge vigente entro il prossimo febbraio. Sebbene si tratti di una decisione che comporta diversi dilemmi etici, il senato russo pare abbia accolto la proposta con favore. Il senatore Klintsevic ha commentato in questo modo la proposta: “Sfortunatamente morirebbero delle persone”, ma ha poi aggiunto: “Ma servirebbe a prevenire una catastrofe di maggiori proporzioni”.