Riassunto puntata Uomini e Donne 11 gennaio: Andrea elimina Federica, ad Ivan piace Natalia

Riassunto Uomini e Donne: ecco cosa è successo nella puntata dell’ 11 gennaio 2019

Oggi venerdì 11 gennaio 2019 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Ecco il riassunto della puntata. Abbiamo assistito alle vicende di tre tronisti: Teresa, Andrea e Ivan. Si inizia con il trono di Teresa, che ieri avevamo lasciato con la messa in onda della sua esterna con Andrea, compresa di bacio a stampo. Subito dopo la tronista decide di eliminare il suo corteggiatore perché vorrebbe che, per lei, lui smettesse di usare i social assiduamente. La ragazza vorrebbe che Andrea smettesse anche di commentare le foto di altre ragazze. L’opinionista Gianni Sperti le dice che non può volere una persona con la pretesa di cambiarla, ma bisogna accettarla così com’è.

Si passa ad Andrea Cerioli che la scorsa puntata aveva discusso con Arianna per le sue mancate reazioni. Nella puntata odierna Cerioli vede un video in cui lei ha la reazioni in cui tanto sperava e si rende conto che Arianna ha ragione su tante cose, soprattutto in merito alla rivale Federica. Il tronista accusa quest’ultima di essere troppo esagerata per essersi arrabbiata per la scelta della stessa location dell’esterna, di sentirsi già la sua fidanzata e di fare la spocchiosa. L’esterna tra i due non va molto bene in effetti. Andrea vuole vivere una storia d’amore in tranquillità ed ha voglia di stare bene: afferma che Federica non è la persona che fa per lui e la congeda. Nel frattempo Arianna entra in studio: i due si chiariscono ed Arianna tira fuori il carattere, che tanto piace ad Andrea.

È il momento di parlare di Ivan, entrano le sue corteggiatrici Sonia, Jennifer e Natalia. Si vedono le esterne, rispettivamente, di Jennifer e Sonia: entrambe vanno a casa sua e fanno qualcosa per lui. Con Sonia scatta il bacio, con Jennifer no, le due corteggiatrici iniziano a battibeccare. Subentra Natalia della quale fanno vedere l’esterna: il tronista fa fatica a non baciarla. Le dice che, se continua così, potrebbe andare più avanti delle altre. Jennifer non ci sta ed abbandona lo studio.