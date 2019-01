Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film sabato 12 gennaio 2019

Anche oggi, sabato 12 gennaio 2019, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 12 gennaio 2019. Su Rai 2 va in onda Amore, cucina e curry, Hassan Kadam e la sua famiglia si trasferiscono dall’India a Saint-Antonin-Noble-Val, in Francia. La famiglia Kadam vuole aprire un ristorante indiano vicino al ristorante francese, premiato anche dalla guida Michelin, di Madame Mallory. La donna inizia a far guerra al ristorante indiano, finche’ la passione di Hassan per l’alta cucina francese e l’aiuto cuoco di Madame Mallory, lo porteranno a trovare una combinazione tra le due culture e cucine…

Va in onda su Rai 3 Le parole della settimana, L’originalità e la forza delle storie di vita quotidiana e straordinaria saranno sempre il motore trainante del programma. Massimo Gramellini porterà in prima serata non solo le storie ma anche l’attualità politica, economica e sociale del Paese. Su Rete 4 va in onda U.S. Marshals – Caccia senza tregua, Lo stesso agente del fuggitivo ora da la caccia a un uomo di colore accusato ingiustamente di un duplice omicidio, ma attenzione il fugiasco sembra essere coinvolto con la CIA.

Su Canale 5 torna C’e’ posta per te,Protagonisti del programma sono i sentimenti, le emozioni della gente comune che cerca attraverso la De Filippi di ritrovare un figlio abbandonato, un marito lasciato storie di ricongiungimenti e amori impossibili, amori di gioventu’ e belle sorprese narrati con delicatezza, con rispetto con amorevolezza; con la capacita’ di trasformare come per magia storie ordinarie in straordinarie.

Le 5 leggende va in onda su Italia 1, Pitch è uno spirito del male conosciuto anche come l’Uomo Nero, minaccia di conquistare tutto il mondo e di far calare le tenebre sull’infanzia di molti bambini. I guardiani dell’infanzia Babbo Natale chiederanno aiuto a Jack Frost, che vive nel corpo di un riluttante adolescente. Insieme formeranno una squadra di atipici super eroi pronti a tutto per difendere i bambini dalla paura. Su La 7 va in onda Little Murders, Sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie. Un serial killer sfida il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera portebbe essere la prossima vittima.

Una sposa per Natale va in onda su Tv 8, Jessie ha giurato di non avere più relazioni. Ma conoscerà presto Aiden che a sua insaputa ha fatto una scommessa con gli amici: farsi sposare entro Natale! Su Iris va in onda Apollo 13, La navicella spaziale “Apollo 13” era partita l’11 aprile 1970 dalla base di Cape Canaveral, diretta verso la Luna. Un’esplosione avvenuta a missione ormai avanzata stava facendo perdere ossigeno, potenza e controllo. Per la prima volta nella storia della conquista dello spazio la vita di tre cosmonauti era in pericolo. Una straordinaria corsa contro il tempo come una celebrazione dell’inventiva e dell’intelligenza umana.

Su Cielo va in onda Ritratto di borghesia in nero, Un ragazzo con borsa di studio in musica diventa l’amante di una matura insegnante di pianoforte e fa la corte a una bella fanciulla della ricca borghesia veneziana…

Stasera in TV, sabato 12 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 – Calcio – Coppa Italia – Bologna Vs Juventus

23:05 – Petrolio

Rai 2

21:05 – Amore, cucina e curry

23:15 – TG2 Dossier

Rai 3

20:30 – Le parole della settimana

22:55 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – U.S. Marshals – Caccia senza tregua

00:01 – Shoot’Em Up – Spara o Muori

Canale 5

21:20 – C’e’ posta per te

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:20 – Le 5 leggende

23:15 – Lupin – Il samurai e la collana

La 7

21:15 – Little Murders

01:10 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – Una sposa per Natale

23:15 – Una rosa per Natale

Iris

21:00 – Apollo 13

23:42 – La pelle che abito

Cielo

21:15 – Ritratto di borghesia in nero

23:15 – Paradise Club: il mega bordello

Stasera in TV, sabato 12 gennaio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

