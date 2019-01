Giancarlo Magalli si tira fuori dal mercato: “Non sono più single, ho trovato l’amore”

Dopo i rumors che si sono rincorsi negli scorsi giorni, riguardo ad una possibile chiusura dei “Fatti vostri”, voluta dal nuovo direttore di Raidue Carlo Freccero (ve ne abbiamo parlato qui), Giancarlo Magalli ha chiarito la situazione a “Un giorno da pecora”.

Magalli, che conduce il programma da ben undici anni, ha ufficialmente dichiarato che i “Fatti vostri” si farà anche il prossimo anno:

“Se la prossima edizione de ‘I Fatti Vostri’ sarà l’ultima? No, Freccero l’ha già confermato per l’anno prossimo. La possibile chiusura? È una delle tante ‘fregnacce’ che girano, alimentate da certi siti, ma Freccero non ha mai detto che voleva chiudere ‘I Fatti Vostri’: ha detto che ci vuole un budget più alto di quello che ha Rai2 e che a Rai1 avrebbero i soldi per farlo”.

E ancora:

“I “Fatti vostri” ci sarà anche l’anno prossimo. Freccero anzi ha detto che è un bel programma ottimamente condotto. Insomma, la sua frase era una boutade per dire “datemi più soldi”. C’è da vedere la storia del tetto dei compensi, ma il programma ci sarà e se sistemiamo questa cosa. Sono molto contento dell’arrivo di Freccero. E’ un amico, lo conosco da anni, è uno che stimo”.

Parlando della sfera privata, Giancarlo ha rivelato di essere innamorato. Il conduttore, infatti, ha una relazione in corso con una donna più giovane di lui che non fa parte del mondo dello spettacolo:

“Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a “metà strada”, proprio in zona Cesarini. E’ più giovane di me, non si dice quanto. Per me le donne di 50 anni sono desiderabilissime e appetitose. Ho 71 anni, penso che arrivare ad 80 sarebbe un bel traguardo”.

