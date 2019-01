Il nuovo anno di Meghan Markle. Stop alle parolacce e non si mangerà più le unghie

Meghan Markle, rivelazioni scioccanti

Prima di diventare un membro della Famiglia Reale, Meghan Markle ha rivelato sul suo blog lifestyle “The Tig” che ogni anno promette di risolvere due suoi problemi, ovvero smettere di proferire parole sconce e di mangiarsi le unghie.

L’ex attrice ha ammesso che una delle sue abitudini “poco femminili” avviene quando è “oberata di lavoro o si sente molto sfacciata dopo un paio di drink”.

Meghan, 36 anni, ha anche confessato di ritrovarsi spesso a mangiare le unghie quando è stressata, specialmente quando si trova su voli turbolenti.

Meghan Markle, come accennato, ha rivelato questi aspetti molto intimi sul suo blog personale (ormai scomparso) il 1 ° gennaio 2016, prima che iniziasse a frequentare il principe Harry.

“Dopo un paio di drink divento sboccata”

Meghan, che allora aveva 34 anni, ha condiviso i suoi obiettivi personali per il nuovo anno sul suo ex blog di lifestyle, The Tig.

“Le imprecazioni arrivano in momenti di stallo innescati dall’essere oberati di lavoro o dal sentirsi ‘senza pudore’ dopo un paio di drink – ha confessato Meghan – Per quanto riguarda il mordere le unghie, mi succede quando sono in aereo e il volo è turbolento, oppure durante una giornata stressante”.

Nello stesso post, Markle ha parlato anche di altri obiettivi che si era posta in passato, come ad esempio correre una maratona e tornare a studiare il francese. “Per questo nuovo anno – ha scritto sul suo blog – l’unica cosa che voglio fare è avvicinarmi alla vita in modo giocoso”.